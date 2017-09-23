Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü: Referandum iptal edilmezse ciddi sonuçları olacak

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, sosyal medya hesabından paylaştığı Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nde (IKBY) 25 Eylül'de düzenlenecek bağımsızlık referandumuna ilişkin mesajında "Dün Cumhurbaşkanımızın başkanlığında yapılan MGK ve Bakanlar Kurulundan sonra hatırlatmakta fayda var: TR, her zaman Irak Kürtlerinin yanında oldu. Referandum iptal edilmezse ciddi sonuçları olacak. Erbil, bölgede yeni krizleri tetikleyecek bu vahim hatadan bir an önce dönmelidir" sözleriyle tepki gösterdi.

Yıldırım: Bunun bir bedeli olacak

Başbakan Binali Yıldırım, referanduma ilişkin olarak atılacak adımların, "diplomatik, ekonomik ve güvenlik boyutunun olacağını" açıkladı. Yıldırım, "bunun bir bedeli olacağını" savunmuştu.

Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Yıldırım, şu açıklamalarda bulunmuştu:

"Her şey masada, tüm uygulamalar masada, bu referandum bir gerçekleşsin, gerisine bakarız. Bugün Meclis'te tezkere görüşülecek bu konuda desteğini ifade eden MHP'ye ve CHP'ye teşekkürlerimi sunuyorum. Güvenlik meselesi olunca siyaset, bizim geleneğimizde her zaman ikinci planda kalmıştır. Bugün de bunun aynı şekilde gerçekleşmesi ülkemiz adına önemli bir gurur meselesidir. 80 milyon vatandaşımızla, 780 kilometre kare vatan toprağımızda güvenliğin devamı için hiçbir maceraya asla müsamaha göstermeyiz. Atacağımız adımların diplomatiki ekonomik ve güvenlik boyutu olacak.

Tabii ki güvenliğimize ilişkin atılan her adımın bir bedeli olacaktır. Ama bu bedeli adımı atanlar ödeyecektir. Ama bu bedeli, günahı olmayan insanlar ödemeyecek. "