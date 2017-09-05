Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın'dan 'Myanmar' açıklaması: Ülkemiz, ilk etapta 100.000 aileye yardım ulaştıracak

ANKARA, (DHA) - CUMHURBAŞKANLIĞI Sözcüsü İbrahim Kalın, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı\'nın (TİKA) Arakanlı Müslümanlara bin ton insani yardım malzemesi göndereceğini bildirdi. Kalın, \"Ülkemiz, TİKA Yangon (Myanmar) ve Dakka ofislerinin bulundukları ülkelerin Hükümet yetkilileriyle birlikte planladıkları ve onay aldıkları süreçler sonucunda sınırın iki yakasında zorluklar çeken Arakanlı Müslümanlara ulaşarak toplamda ilk etapta 100.000 aileye yardım ulaştıracaktır\" dedi.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın\'ın konuya ilişkin yaptığı yazılı açıklama şöyle:

\"Sayın Cumhurbaşkanımız bugün Myanmarlı Mevkidaşı ile yaptığı görüşme sonrasında bölgeye ilk yabancı yardım kuruluşu olarak Myanmar TİKA yetkililerinin girişine ve ilk etapta 1000 tonluk yardım yapılmasına izin verildi. Yardımların saldırılar sonucunda, yüzlerce ailenin evinden ve köyünden edildiği, Rakhayn\'ın Kuzey Bölgesi Maungtaw ve Buthi Taung\'a ulaştırılmak üzere Rakhine Eyalet Hükümeti ile işbirliğinde gerçekleştirilmesi planlanmaktadır. Maungtaw ve Buthi Taung\'da saldırılardan kaçarak dağlık bölgelere yayılan Rohigyalara ilk etapta yapılacak acil yardım paketi; halkın temel gıda maddesi olan pirinç, kurutulmuş balık ve giyim malzemesinden oluşuyor.

Bölgedeki belirsizlik ve güvenlikle ilgili endişelerin devam etmesi nedeniyle yardımların Rakhine Eyalet Hükümeti ile işbirliği içinde yarından itibaren askeri helikopterler aracılığıyla ulaştırılmaya çalışılacaktır. Ülkemizin yardımları bununla sınırlı kalmayıp, Rohingyaların acil ihtiyaçları olan başta gıda ve giyim malzemeleri olmak üzere, ilaç vb. sağlık malzemeleri de düzenli aralıklarla Rakhayn Hükümeti ile eşgüdüm halinde ihtiyaç sahiplerine ulaştırılacaktır. Ayrıca malumlarınız olduğu üzere son olaylardan kaçarak Bangladeş\'e sığınanların sayıları da 100.000 yaklaşmış durumdadır. Perşembe günü Dışişleri Bakanımız ve TİKA Başkanımızın da olduğu bir heyet Cox Bazaar\'da kamplar ve çevresinde yaşayanlar için Acil Gıda-İlaç, sahada acil yardım gerektiren hastaların hizmetinde yararlanmak üzere ambulans gibi yardımları bizzat sahada gerçekleştirecektir. Böylece ülkemiz, TİKA Yangon (Myanmar) ve Dakka ofislerinin bulundukları ülkelerin Hükümet yetkilileriyle birlikte planladıkları ve onay aldıkları süreçler sonucunda sınırın iki yakasında zorluklar çeken Arakanlı Müslümanlara ulaşarak toplamda ilk etapta 100.000 aileye yardım ulaştıracaktır.\"