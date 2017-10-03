Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın'dan Gökçek açıklaması

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek’in istifa iddialarına yönelik olarak, "Şu an öyle bir şey söz konusu değil" dedi.

Cumhurbaşkanlığı, Muharrem Ayı dolayısıyla Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın talimatı ile 13 ilde 14 camide aşure dağıtımı yaptı. Etkinlikler kapsamında Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü ve Genel Sekreter Yardımcısı İbrahim Kalın da, Hacı Bayram-ı Veli Camii’nde aşure dağıttı. Aşurelerin Cumhurbaşkanlığı tarafından gönderilen tarife uygun şekilde valiliklerce hazırlandığı öğrenildi. Öğle namazının ardından camiden çıkan erkekler ve türbeye ziyarete gelen vatandaşlara aşure ikram edildi.

Bir yandan aşure dağıtımı yaparken diğer yandan da vatandaşlarla fotoğraf çekinmeyi ihmal etmeyen Kalın, basın mensuplarının da sorularını cevapladı. Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, "Amacımız vatandaşlarla kaynaşmayı sağlamak, bu vesileyle Cumhurbaşkanımızın selamlarını ve muharrem ayı tebriklerini de vatandaşlarımıza iletmiş olalım. Burada yabancı turistler de varmış, onlar da gelsin bu geleneklerimizi görsün. Bu dünyanın her yerinde tecrübe edebilecekleri bir şey değil. Bu vesileyle tekrar Muharrem Ayı’nın ve aşure günümüzün hayırlara vesile olmasını diliyorum. Mevla tüm işlerimize bereket, niyetlerimize samimiyet versin" diye konuştu.

Melih Gökçek açıklaması

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek’in istifası yönündeki iddialara ilişkin Kalın, "Dün hükümet sözcümüz ona bir cevap verdi. Şu an öyle bir şey söz konusu değil" açıklamasında bulundu.