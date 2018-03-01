Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın'dan Doğu Guta açıklaması: Tahliye edilen 700 sivil Türkiye'ye gelmedi

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in, "Suriye'de çatışmaların yoğunlaştığı Doğu Guta'dan 'büyük bir grup sivili' tahliye etmeyi başardıkları, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da sivillerin tahliye edilmesinde aracılık ederek yardımcı olduğunu" şeklindeki açıklamasına ilişkin değerlendirmede bulundu.

Kalın, "Bu daha önce Cumhurbaşkanımızın yaklaşık bir ay önce talep ettiği bir konuydu. 700 kadar sivilin tedavi amaçlı Türkiye'ye getirilmesiyle ilgiliydi. Bu sivilleri çıkarttıklarını ifade ettiler. Ama Türkiye'ye gelmedi onlar, Güney Şam'a gönderildiğini bize bildirdiler o zaman" dedi.