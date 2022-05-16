Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: Türkiye, Ukrayna ve Rusya arasındaki barış görüşmeleri için diplomatik dengeyi korumalı

T24 Dış Haberler

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Türkiye'nin Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşı bitirecek bir anlaşmanın sağlanmasına yardımcı olmak için diplomatik dengeyi koruması gerektiğini ifade etti.

Reuters'a konuşan Kalın, Türkiye'nin 24 Şubat'ta Moskova'nın başlattığı işgali eleştirdiğini; ancak Ankara'nın Rusya'ya yönelik daha sert bir duruş sergilemesinin faydalı olmayacağını söyledi.

"Biz bu savaşa başından beri karşı çıktık" diyen Kalın, "Bir güvenilir partnere, müzakereciye, kolaylaştırıcıya, arabulucuya ihtiyaç var. Hem Rusya, hem de Ukrayna ile konuşacak birine ihtiyaç var" dedi.

Kalın, "Savaşın başından beri biz bu bahsettiğim pozisyondayız; ve bence dengeli duruşumuzu sürdürmemiz herkesin çıkarına olacak" dedi.

Türkiye'nin Rusya'ya karşı daha sert bir konum almasının bu noktada savaşı değiştirmeyeceğine inandığını belirten Kalın, müzakere süreciyle ilgili olarak da, "Bu durumu bir gecede çözecek sihirli bir formül yok" diye konuştu.

Rusya ordusu Kiev çevresinden çekildikten sonra çevre kasabalarda sokaklarda cesetler ve toplu mezarlar bulunmuş, barış müzakereleri durma noktasına gelmişti. Rusya ve Ukrayna dışişleri bakanları daha önce Antalya'da buluşmuş; daha sonra müzakereciler Dolmabahçe'de bir araya gelmişti. Antalya'daki görüşme, savaşın başlamasından bu yana Ukrayna ile Rusya arasında bakanlar seviyesinde yapılan tek görüşme oldu.

Türkiye'nin ABD'den F-16 ve modernizasyon kitleri alma talebine de değinen Kalın, ABD Başkanı Joe Biden'ın satış konusunda olumlu görüş belirten bir mektup yazdığına dikkat çekti.

Kalın, "Biden yönetimi süreci ilerletmek için somut ve olumlu adımlar attı" dedi. Aynı zamanda 'büyükelçi' titri olan Kalın, Türkiye'ye F-16 satışının onaylanmasının hem Ankara ve Washington arasındaki ikili ilişkileri olumlu etkileyeceğini hem de NATO savunmasını güçlendireceğini vurguladı.