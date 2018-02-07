Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: Rejim ile doğrudan bir temas, görüşme şu anda zaten bizim gündemimizde yok (Geniş haber) 

Hakime TORUN / ANKARA (DHA) - CUMHURBAŞKANLIĞI Sözcüsü İbrahim Kalın, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu\'nun \'Suriye rejimi ile temasa geçilmeli\' önerisine ilişkin bir soru üzerine, \"Rejimle herhangi bir temasımız söz konusu değil. Şu anda öyle bir temasın kurulması da söz konusu değil. Kendi ulusal çıkarlarımız doğrultusunda karar alır uygularız. Suriye sahasında çok değişik şeyler yaşanıyor yeni vekâlet savaşları hayata geçirilmeye çalışılıyor. ABD\'nin PYD ve YPG\'ye verdiği destek maalesef bunun örneklerinden . Rejim ile doğrudan bir temas, görüşme şu anda zaten bizim gündemimizde yok. Bu konuda da bir değişiklik söz konusu değil\" dedi.

\"VİZE SERBESTESİNİN 2018\'DE HAYATA GEÇİRİLMESİ, TÜRKİYE-AB İLİŞKİLERİNE YENİ BİR İVME KAZANDIRACAKTIR\"

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, düzenlenen basın toplantısında gündemi değerlendirerek gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, vize serbestisi ile ilgili, \"İtalya, Türkiye\'nin AB üyeliğine tam ve net destek veren bir ülkedir. AB süreci ile ilgili son birkaç günde önemli bazı gelişmeler yaşandı. Vize serbestisi anlaşmasını gerçekleştirmek için öngörülen 72 kriter tarafımızdan tamamlanmak üzere bugün Dışişleri Bakanlığımız tarafından AB makamlarına iletildi. Bunun yeni bir ivme olmasını temenni ediyoruz. Bugün itibariyle yeni, bir sürecin başladığını ifade edebiliriz. Beklentimiz karşılanan 72 kriter çerçevesinde vize serbestisinin en kısa sürede hayata geçirilmesi. Bunun 2018 içerisinde hayata geçirilmesi, Türkiye-AB ilişkilerine yeni bir ivme kazandıracaktır\" diye konuştu.

\"ŞU ANA KADAR ÇOK ÖNEMLİ NOKTALAR KRİTİK BÖLGELER TERÖRİSTLERDEN TEMİZLENMİŞTİR\"

Zeytin Dalı Harekatı\'na ilişkin Kalın, \"Operasyon planlandığı şekilde devam etmektedir. Şu ana kadar çok önemli noktalar kritik bölgeler teröristlerden temizlenmiştir. Operasyonda bugün itibariyle bin civarında terörist etkisiz hale getirilmiştir. Afrin\'deki terör unsurları tamamen temizlenecek böylece sınır güvenliğimiz sağlanacak. ÖSO meşru Suriye muhalefetinin önemli bir parçasıdır\" dedi.

\"ÖSO, MEŞRU SURİYE MUHALEFETİNİN ÖNEMLİ BİR PARÇASIDIR\"

Kalın, \"ÖSO\'yu terör örgütleri ile bağlantılı yaklaşımlar Zeytin Dalı Harekâtı\'na gölge düşürme niyetidir. Küçük siyasi hesapların bir kenara konularak milli çıkarlar doğrultusunda tam bir kenetlenme sağlanmalı. ÖSO, meşru Suriye muhalefetinin önemli bir parçasıdır. Bütün çevrelere siyasi partilere çağrımız; milli birlik ve beraberlik duygusu içerisinde askerimizin, güvenlik güçlerimizin yanında olduklarını net bir şekilde ortaya koymalarıdır\" dedi.

\"TERÖRİSTLERİN AFRİN BÖLGESİNDE YEDİĞİ DARBELER NETİCESİNDE YENİ ARAYIŞLARA GİRDİĞİNİ DE GÖRÜYORUZ\"

Kalın, \"Teröristlerin Afrin bölgesinde yediği darbeler neticesinde yeni arayışlara girdiğini de görüyoruz\" dedi.

\"AMERİKAN YÖNETİMİ UMARIZ PYD VE YPG\'YE VERDİKLERİ DESTEĞİ BİR AN ÖNCE SONLANDIRIRLAR\"

Kalın, \"Amerikan yönetimi umarız PYD ve YPG\'ye verdikleri desteği bir an önce sonlandırırlar\" dedi.

\"SOÇİ\'DEKİ ZİRVEDE BİR TAKIM HATALAR YAPILDI. AKSAKLIKLAR OLDU\"

Soçi\'deki Suriye toplantısına ilişkin Kalın, \"Soçi\'deki zirvede bir takım hatalar yapıldı. Aksaklıklar oldu. Rejimin İdlib\'teki çatışmasızlık bölgesinde Astana\'da alınan kararı ihlal edici tavırları maalesef devam ediyor. Sivillere yönelik saldırıların sona ermesi için bütün aktörler devreye girmeli. Soçi ya da Astana süreci ile ilgili bir üçlü zirve üzerinde çalışıyoruz. Tarih yer konusunda çalışmalar devam ediyor yakın zamanda olabilir\" diye konuştu.

\"ZEYTİN DALI HAREKATI\'NIN EKONOMİYE OLUMSUZ ETKİSİ OLMAMIŞTIR\"

Kalın, \"Zaman zaman çeşitli ülkelerden \'PKK terör örgütü ama, PYD, YPG\'yi terör örgütü olarak görmüyoruz\' şeklinde açıklamalar yapıldığını görüyoruz. Zeytin Dalı Harekatı\'nın ekonomiye olumsuz etkisi olmamıştır. Bundan sonra da olumsuz etkisi beklenmemektedir\" dedi.

\"REJİM İLE DOĞRUDAN BİR TEMAS, GÖRÜŞME ŞU ANDA ZATEN BİZİM GÜNDEMİMİZDE YOK\"

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu\'nun \'Suriye rejimi ile temasa geçilmeli\' önerisine ilişkin bir soru üzerine Kalın, \"Kılıçdaroğlu\'nun PYD YPG\'nin terör örgütü olduğunu ifade etmesi memnuniyet verici ama hala CHP içerisinde PYD, YPG\'ye terör örgütü diyemeyen onlara destek veren bir takım seslerin olduğunu da görüyoruz. Rejimle herhangi bir temasımız söz konusu değil. Şu anda öyle bir temasın kurulması da söz konusu değil. Kendi ulusal çıkarlarımız doğrultusunda karar alır uygularız\" açıklamasında bulundu.

\"SURİYE SAHASINDA ÇOK DEĞİŞİK ŞEYLER YAŞANIYOR YENİ VEKÂLET SAVAŞLARI HAYATA GEÇİRİLMEYE ÇALIŞILIYOR\"

Kalın, \"Suriye sahasında çok değişik şeyler yaşanıyor yeni vekâlet savaşları hayata geçirilmeye çalışılıyor. ABD\'nin PYD ve YPG\'ye verdiği destek maalesef bunun örneklerinden. Niyetin sadece DEAŞ ile mücadele olmadığı daha uzun vadeli bir askeri mevcudiyet elde etmek için bir takım planların yapıldığı şeklinde soru işretlerine yol açıyor. Bu doğrudan bizi ilgilendiren sınırımızda olan gelişmeler. Rejim ile doğrudan bir temas, görüşme şu anda zaten bizim gündemimizde yok. Bu konuda da bir değişiklik söz konusu değil\" ifadelerini kullandı.

MCMASTER VE TİLLERSON\'IN TÜRKİYE ZİYARETLERİ

ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı McMaster\'ın ve ABD Dışişleri Bakanı Tillerson\'ın Türkiye\'ye yapacakları ziyarete ilişkin Kalın, \"Tillerson\'ın ziyareti kendi talepleri üzerine gerçekleşiyor. McMaster benim davetlim olarak Türkiye\'ye gelecek. Bu ziyaretler önemli çünkü biz Amerika Birleşik Devletleri ile güvenin yeniden tesisi için bir çaba içerisindeyiz ama bu güveni sağlayacak olan da aynı zamanda Amerikan yönetiminin sahada atacağı somut adımlardır. PYD\'ye verilen destek meselesini biliyorsunuz. Hakan Atilla davasını biliyoruz. Bunlar müttefiklik ilişkisine sığmayan uygulamalar. Bunların sona ermesini ve ABD yönetiminden sahada bir takım somut adımlar bekliyoruz. Sahaya yansıyan somut adımlar görmedik\" dedi.

\"TÜRKİYE\'NİN TERÖRLE MÜCADELEDE ZAAFA DÜŞMESİ AVRUPA GÜVENLİĞİNİN DE TEHLİKEYE DÜŞMESİ DEMEKTİR\"

Kalın, \"AB makamları da eminim beklentimiz de o yönde; Türkiye\'nin bu terörle mücadeledeki önceliklerini dikkate alarak bir değerlendirme yapacaktır. Çünkü Türkiye\'nin terörle mücadelede zaafa düşmesi aynı zamanda Avrupa güvenliğinin de tehlikeye düşmesi demektir. Bunu da en iyi Avrupalı yetkililer biliyor\" dedi.



\"TANKIMIZI VURAN SİLAHIN MENŞEİ İLE İLGİLİ İNCELEME DEVAM EDİYOR\"

Kalın, \"Tankımızı vuran silahın menşei ile ilgili inceleme devam ediyor. O incelemenin raporu geldikten sonra gerekli değerlendirmeyi yapacağız\" dedi.

\"HASSASİYET GÖSTERİP SUSMALARI GEREKİR\"

Kalın, \"Türk Tabipleri Birliği\'nin (TBB) başındaki Türk ifadesi Bakanlar Kurulu kararıyla verilen bir sıfat, bir isim. Tabipler Birliği\'nin son dönemlerde harekat ile ilgili sergiledikleri tutum kamuoyunda da büyük bir infial oluştu. Türkiye\'de faaliyet gösteren bir STK\'nın kamuoyunun hassasiyetlerini gözardı ederek açıklamalar yapması kamuoyunda tepkiye yol açar. Cumhurbaşkanımız da bu tepkiyi dikkate alarak açıklamalarda bulundu. Bizim askerimiz orada bizim ülkemiz için özgürce nefes alabilmemiz için hayatlarını ortaya koyuyorlar. Birilerinin kalkıp kafalarındaki bir takım fantazileri hayata geçirmek için, \'biz savaşa karşıyız\' demeleri her şeyden önce o Mehmetçiğe saygısızlık, haksızlıktır. En azından hassasiyet gösterip susmaları gerekir\" diye konuştu.

\"PYD/YPG\'NİN ÖSO\'YU KLORİN GAZIYLA VURDU\" İDDİASI

\"PYD/YPG\'nin ÖSO\'yu klorin gazıyla vurdu\" iddiasına ilişkin bir soru üzerine Kalın, \"Henüz şu anda bunu teyit edici bir bilgi bize ulaşmış değil. Kesin bir bilgi yok\" dedi.

AK PARTİ-MHP İTTİFAK GÖRÜŞMELERİ

AK Parti-MHP ittifakına ilişkin bir soru üzerine Kalın, \"Sayın Bahçeli ile Sayın Cumhurbaşkanımızın görüşme trafiği her an olabilir. Sayın Bahçeli\'nin yerli milli duruşundan dolayı tekrar teşekkürlerimizi iletiyorum. Tavrı takdire şayandır\" dedi.



