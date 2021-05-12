Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: Mısır’da yaşananları elbette unutmadık, Esad’la bir görüşme trafiği söz konusu değil

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Türkiye'nin dış ilişkileriyle ilgili açıklamalarda bulunurken, ABD Başkanı Joe Biden'la NATO zirvesinde görüşme hazırlıklarında olduklarını belirtti. Avrupa Birliği konusunda da konuşan Kalın, "Top tamaman onların sahasında" dedi. Kalın, Türkiye-Mısır ilişkilerinin normalleşme adımlarıyla ilgili olarak da "Biz Mısır’da yaşananları elbette unutmadık. Ama bütün bunları alıp ‘Demek ki Suriye ile görüşüyordur bunlar’ sonucunu varmak çok hayali bir şey. Esad’la bir görüşme trafiği söz konusu değil. Zaman zaman istihbarat birimlerinin görüşmeleri olabilir" dedi.

Hürriyet gazetesinden Erdinç Çelikkan'a konuşan Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, ABD Başkanı Joe Biden'ın 1915 olaylarıyla ilgili "soykırım" tanımlamasını yapmasının ardından gerilen Türkiye-ABD ilişkileriyle ilgili de konuştu. Kalın, Brüksel'de yapılması planlanan NATO zirvesine ilişkin olarak, "Özellikle PYD ve FETÖ konusunda ABD’den beklentilerimiz var. Bunlar Türkiye’nin ulusal güvenliğine doğrudan tehdit teşkil eden konular. Biden yönetiminin somut adımlar atmasını bekliyoruz. CAATSA yaptırımları, F-35 ve S-400 gibi ikili ilişkilerimizi tıkayan mevzular var. Türkiye’ye uygulanan yaptırımların haksız, hukuksuz olduğunu ifade ettik. Türkiye’ye karşı, NATO müttefiki ülkeye karşı savunma sistemi temin ettiği için yaptırım gelmesi müttefiklik ruhuna aykırıdır. NATO zirvesinde yapılacak görüşme için tüm bu konuları kapsayacak bir hazırlık yapıyoruz" dedi.

Kalın şunları kaydetti:

"İsrail’in yaptığı hukuk dışı, ahlak dışı, vicdan dışı saldırıları en şiddetli şekilde kınıyoruz. İsrail üzerinde baskıyı mütemadiyen ve sistematik şekilde arttırmamız gerekiyor. Bunun için İslam dünyası, Arap ülkeleri, AB, ABD ve diğer ülkeler nezdinde bu süreci yakından takip ediyoruz. Filistinlilere her alanda destek gerekiyor. Demokratik süreci engelleyen en antidemokratik ülkenin İsrail olduğunu bütün dünyaya anlatmamız gerekiyor. Bunu yapabilmek için de BM, Arap Ligi, İslam İşbirliği Teşkilatı, AB ve diğer kuruluşlar nezdinde bu konuyu dile getirmeye devam edeceğiz.

(Meral Akşener’in ‘Esad’la görüşülüyor’ açıklamaları) Mısır ile ilişkilerin normalleşme süreci başladı diye, o zaman ‘Demek ki Esad ile de görüşüyorlardır’ çıkarımı anlamlı değil. Bunlar ayrı dosya konularıdır. Her birinin aktörleri, süreçleri farklı. Biz Mısır’da yaşananları elbette unutmadık. Ama bütün bunları alıp ‘Demek ki Suriye ile görüşüyordur bunlar’ sonucunu varmak çok hayali bir şey. Esad’la bir görüşme trafiği söz konusu değil. Zaman zaman istihbarat birimlerinin görüşmeleri olabilir.