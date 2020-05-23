Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: Milletvekili transferi demokrasinin temel ilkelerine karşı; sivil siyasete zarar vermiştir

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgını nedeniyle durma noktasına gelen turizm sektörüne ilişkin, "Haziran ortasında açılmasını bekliyoruz. Turizmle ilgili adımlar sağlık tedbirleriyle çelişmeyecek. Türkiye'ye gelen turistlere test uygulanacak" dedi. Siyasi partiler arası milletvekili transferi tartışmasına da değinen Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü, "Milletvekili transferleri demokrasinin temel ilkelerine karşı. Milletvekili transferi sivil siyasete zarar vermiştir" dedi.

NTV'de gündeme ilişkin açıklamalarda bulunan Kalın, "Virüsün nasıl davranacağıyla ilgili elimizde henüz bir bilgi yok. Üç nokta, maske, sosyal mesafe ve temizlik konusunda kurallara bir müddet daha uyacağız" derken, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Tayyip Erdoğan'ın haziran ayının ilk haftasında Ankara'ya dönebileceğini belirtti.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun Gelecek Partisi ve DEVA Partisi'ne baskın seçim durumunda grup kurabilmeleri için milletvekili verilebileceğini açıklaması sonrası iktidarın bu planı engellemeye yönelik adımlar atacağı konuşuluyordu. Kalın, konuya ilişkin "Türkiye'de bu dönemde bir seçim ortamı yok. Baskın seçim yok. Seçimler 2023'te yapılacak. Ama milletvekili transferleri demokrasinin temel ilkelerine karşı. Milletvekili transferi sivil siyasete zarar vermiştir" şeklinde konuştu.

Kalın'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

"Turizm sektörünün haziran ortasında açılmasını bekliyoruz. Turizmle ilgili adımlar sağlık tedbirleriyle çelişmeyecek.Türkiye'ye gelen turistlere test uygulanacak"

"Türkiye'de maske sıkıntısı yaşanmadı. Şu anda da vatandaşlarımızın maskeye ulaşma konusunda bir sorun yaşanmıyor. Ama maske dağıtımında zaman zaman sıkıntı oldu."

"Haziran'ın ilk haftası Ankara'ya dönüş söz konusu olabilir."

"Muhtemelen yurt dışı seyahatlerimizi bir müddet daha erteleyeceğiz. Belki bu yıl BM Genel Kurulu toplantıları da fiziki olarak New York'ta değil, video konferans yoluyla yapılacak."

"Türkiye sağlık turizminde çok ciddi avantajlar sağladı."

"Herkesin sosyo-ekonomik sistemi bir bakıma test edildi, biz iyi çıktık. Sağlık alanında, gıda alanında, siber alanda. Türkiye gıda noktasında güçlü bir altyapıya sahip. Bu süreçten güçlenerek çıkacağımıza inanıyorum. Ancak 2020 dünyada tüm ekonomiler için bir kayıp yılı olacak."

"Bilim Kurulu çalışmalarına devam edecek."

Milletvekili transferi tartışması

"Türkiye'de bu dönemde bir seçim ortamı yok. Baskın seçim yok. Seçimler 2023'te yapılacak. Ama milletvekili transferleri demokrasinin temel ilkelerine karşı. Milletvekili transferi sivil siyasete zarar vermiştir."

(Cami hoparlöründen Çav Bella çalınması) "Bu herkese karşı yapılan bir provokasyon. Bu konuda herkes tepkisini ortaya koydu. Bunlar milletin sinir uçlarıyla oynamak için yapılan provokasyonlar. Milletimiz bu tür şeyleri çok gördü, tabii ki itibar etmez. Soruşturma devam ediyor."

Cihat Yaycı'nın istifası

"Bir askerin görevden alınması normaldir. Kendisi çalışmaları ve eserleriyle katkı vermiştir. Bundan sonra da verebilir."

Libya

"Biz Libya halkının yaklaşık 10 yıldır içinde bulunduğu kaostan çıkmasını istiyoruz. Biz bu konudaki çalışmaları tek başımıza yapmıyoruz. Ulusal Mutabakat hükümetine bizim desteğimiz devam etti, bundan sonra da devam edecek. Hafter bugüne kadar hiçbir barış anlaşmasına, ateşkese uymadı. Türkiye Hafter'in tehditlerine boyun eğmez. Batı da bize Hafter'in güvenilmez olduğunu söylüyor. Uluslararası toplumun Hafter'e tavır alması gerekir. Bizim bir an önce siyasi çözüm masasına dönmemiz geriyor. ABD yönetiminin Libya konusunda odaklanma sorunu var."

PYD-Barzani görüşmesi

"Suriye'de terörle ilgili bir grup muhatap alınamaz. Nasıl Türkiye'de PKK Kürtlerin temsilcisi değilse, Suriye'de de PYD ve YPG oradaki Kürt kardeşlerimizin temsilcisi olamaz. Buna asla müsaade etmeyeceğimizi söylüyorum."