Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: Macron'un 'İslam krizde' iddiası İslam karşıtlığını körükleyen bir ifadedir

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un İslam ile ilgili sözlerine Twitter hesabından yanıt verdi.

Sözcü Kalın, açıklamasında, "Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un 'İslam krizde' iddiası, İslam karşıtlığını ve düşmanlığını körükleyen tahrikkar ve tehlikeli bir ifadedir. Fransa'nın kendi hataları ve maceraları için İslamı ve Müslümanları günah keçisi yapmaya çalışmak bir akıl tutulmasıdır" dedi.

Macron ne demişti?

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, İslam'ın tüm dünyada 'kriz içerisinde' olduğunu söylemiş, 'radikal İslam'a karşı Fransa'nın laik değerlerinin korunmasını' hedefiyle hazırlanan yeni bir plan açıklamıştı.

Macron, Fransa'da dinin eğitim ve kamu sektöründen çıkartılması için yeni adımlar atılacağını ve bu anlamda 'hiçbir taviz' verilmeyeceğini belirtti.

Macron, "İslam, sadece kendi ülkemizde değil, bugün dünyanın her yerinde kriz içerisinde olan bir din" dedi.

Macron, Aralık ayı içerisinde din ile devlet işlerinin birbirinden ayrılmasını öngören 1905 yılına ait yasal düzenlemenin güçlendirilmesi için yeni bir tasarıyı gündeme getireceklerini de sözlerine ekledi.

Macron, "Laiklik, birleşik Fransa'nın çimentosudur" diye konuştu.

Macron ayrıca, Fransa'daki camilerin finansmanına yönelik denetimleri iyileştirerek, ülkedeki İslam'ı dış güçlerin etkisine karşı 'özgürleştirmeyi' amaçladıklarını da vurguladı.