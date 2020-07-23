Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: Libya’da sürdürülebilir ateşkes için Hafter, Sirte ve Cufra’dan çekilmeli

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Türkiye ve Rusya'nın Libya'da sürdürülebilir bir ateşkes için vardığı mutabakatın ardından değerlendirmelerde bulundu. Kalın, ateşkesin sağlanması için General Halife Hafter güçlerinin Sirte ve El Cufra kentlerinden çekilmesi gerektiğini söyledi.

Reuters'a konuşan Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, "Ateşkesin sürdürülebilir olması için Cufra ve Sirte'nin Hafter güçleri tarafından boşaltılması gerekiyor" dedi. Hafter güçlerini destekleyen Mısır'ın Türkiye ve Libya Ulusal Mutabakat Hükûmeti'nin Sirte kentini ele geçirmeye çalışması durumunda Libya'ya asker gönderme açıklamalarını değerlendiren Kalın, Mısır'ın asker göndermesinin savaşı durdurma çabalarını sekteye uğratacağını ve Kahire için riskli olacağını söyledi. Kalın, "Bunun Mısır için tehlikeli bir askeri macera olacağını düşünüyorum" dedi.

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Moskova ve Ankara'nın dün vardığı 4 maddelik mutabakat hakkında konuşan Kalın, Hafter'in daha önceki ateşkesleri ihlâl ettiğini, güvenilir bir partner olmadığını söyledi. Kalın, "Hafter'i herhangi bir şekilde meşru aktör olarak görmüyoruz. Ancak Tobruk'ta ayrı bir meclis var ve Bengazi'de başka aktörler var. Pazarlıklar onlar arasında sürmeli" dedi.

Tarafların 2015 yılındaki pozisyonlarına geri dönmesi ve müzakerelere başlanması gerektiğini vurgulayan Kalın, şunları söyledi: “Biz orada siyasi bir çözüm için varız, herhangi bir askeri çözümden yana değiliz. Rusya ya da Mısır ya da oradaki herhangi bir başka ülkeyle askeri gerginlik de istemiyoruz. Bu hedefe ulaşmak için gerekli olan adımlar atılırsa, siyasi sürecin BM çatısı altında ilerleyebileceğine inanıyoruz. Bunun gerçekleşmesi için karşı tarafta da güvenilir oyunculara, meşru oyunculara sahip olmalısınız.

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Kalın, Türkiye’nin Ulusal Mutabakat Hükûmeti'nin davetiyle Libya’ya gittiğini ve Aralık 2019’da bir anlaşma imzalandığını belirtti ve şunları söyledi: “Bu anlaşma askeri alanda işbirliği ve eğitim anlaşmasıydı. Libya’da meşru hükûmeti askeri danışmanlık ve diğer yollarla destekledik. Libya hükümeti orada olmamızı istediği sürece orada olacağız. Herhangi bir ülke, Libya Suriye veya başka bir ülke ile gerekenden daha fazla ilgilenmiyoruz."

"Türk şirketleri Libya'nın yeniden inşa süreci için hazır"

Türk şirketlerin 40-50 yıldır Libya’da altyapı, enerji, turizm ve pek çok alanda iş yaptığını kaydeden Kalın, “Şimdi bu işlerin çoğu ya kapatıldı ya da savaş yüzünden bırakılmak zorunda kaldı. Şimdi Libya’daki hükûmet ve özel sektör Türk şirketlerinin geri dönmesini, işlerini tamamlamasını ve yeni işler yapmasını; çatışma devam ederken mümkün olduğunca Libya’yı yeniden inşa etmeye başlamasını istiyor. Anlaşmazlığın bitmesini istiyoruz ki Libya’nın yeniden inşa sürecine de başlanabilsin. Şirketlerimiz hazır”