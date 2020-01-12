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Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: Libya'da ateşkesin başlaması Türkiye'nin barış diplomasisinin somut neticesi

Ateşkes, Türkiye ve Rusya'nın ortak çağrısıyla oldu

12 Ocak 2020 10:46

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Libya'da başlayan ateşkese ilişkin "Türkiye'nin barış diplomasisinin somut neticesidir" değerlendirmesini yaptı. 

Kalın, Twitter üzerinden ateşkese ilişkin yaptığı açıklamada şunları söyledi: "Cumhurbaşkanımızın yoğun çabalarıyla devreye giren Libya ve İdlib ateşkes anlaşmaları, Türkiye'nin izlediği barış diplomasisinin somut neticeleridir. Diplomasi bir süreç yönetimidir. Amaç, ülkemizin ve bölgemizin barış, güvenlik, istikrar ve refahını sağlamaktır. "

Libya'nın doğusundaki Libya Ulusal Ordusu lideri Halife Hafter'e bağlı güçler, Türkiye ve Rusya'nın ortak ateşkes çağrısını kabul etti. Ateşkes, Türkiye saatiyle 01.00'de başladı.

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