Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: Libya'da ateşkesin başlaması Türkiye'nin barış diplomasisinin somut neticesi

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Libya'da başlayan ateşkese ilişkin "Türkiye'nin barış diplomasisinin somut neticesidir" değerlendirmesini yaptı.

Kalın, Twitter üzerinden ateşkese ilişkin yaptığı açıklamada şunları söyledi: "Cumhurbaşkanımızın yoğun çabalarıyla devreye giren Libya ve İdlib ateşkes anlaşmaları, Türkiye'nin izlediği barış diplomasisinin somut neticeleridir. Diplomasi bir süreç yönetimidir. Amaç, ülkemizin ve bölgemizin barış, güvenlik, istikrar ve refahını sağlamaktır. "

Libya'nın doğusundaki Libya Ulusal Ordusu lideri Halife Hafter'e bağlı güçler, Türkiye ve Rusya'nın ortak ateşkes çağrısını kabul etti. Ateşkes, Türkiye saatiyle 01.00'de başladı.

Ayrıntılar geliyor...