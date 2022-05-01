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Dünya

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, Kiev'de Zelenski'yle görüştü

01 Mayıs 2022 00:15

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Ukrayna'nın başkenti Kiev'e ziyaret gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Dışişleri Bakan Yardımcısı Sedat Önal'ın da yer aldığı heyetle beraber Ukrayna'nın başkenti Kiev'e geldi. Sözcü Kalın, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenski tarafından kabul edilerek, Devlet Başkanlığı İdaresi Başkanı Andriy Yermak ile toplantı gerçekleştirdi.

Kalın Ukraynalı devlet yetkilileriyle görüşmesinin ardından, Türkiye'nin Kiev Büyükelçiliğinde Türk vatandaşları ve Kırım Tatar Türkleriyle iftar yemeğinde bir araya geldi.

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