Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: İstikşafi görüşmelerin başlayacağı tarihi Yunanistan'la birlikte açıklayacağız

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Yunanistan ile yeniden başlaması planlanan istikşafi görüşmelerinin başlayacağı tarih üzerinde çalışıldığını ve tespit edildikten sonra iki ülke tarafından birlikte açıklanacağını söyledi.

Reuters'a yaptığı açıklamalarda "İstikşafi görüşmeler kaldıkları yerden başlayacak. Bir sonraki 61.tur olacak. Bu da demektir ki 2002 ile 2016 arasında ne konuşulduysa, bir sonraki turda da bunlar görüşülecek. Dolayısıyla sadece kıta sahanlığı veya deniz yetki alanları hakkında olmayacak; adalar ve hava sahası ve diğer konular hakkında da olacak" diyen Kalın sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu açıkça bizim yaklaşımımız oldu ve bunu mevkidaşıma açıkça ifade ettim. Bu çerçevede devam edilecek. (İstikşafi görüşmelerin başlayacağı) Tarih üzerinde birlikte çalışıyoruz. Bütün konuları tespit eder etmez ve tabii Cumhurbaşkanımız'dan görevimiz var, Yunan muhataplarımızla bir tarih belirleyince birlikte açıklayacağız."

Türkiye ile Yunanistan arasında 60 tur olarak yapılan istikşafi görüşmelerde yaşanan sorunların ardından ara verilmiş, Doğu Akdeniz'de Türkiye'nin hidrokarbon arama çalışmalarına başlaması iki ülke arasındaki gerilimi tırmandırmıştı. NATO kapsamında iki ülke askeri yetkilileri Brüksel'de bir araya gelerek birkaç hafta önce teknik düzeyde görüşmelere başlamıştı.

"1-2 Ekim görüşmeleri Türkiye-AB ilişkilerini yeniden başlatabilir"

Kalın, 1-2 Ekim'de toplanacak Avrupa Birliği (AB) zirvesinden Türkiye'ye yönelik yaptırım ya da olumsuz bir karar beklemediğini ve zirvenin Türkiye-AB ilişkilerini yeniden başlatma şansına sahip olduğunu söyledi.

Kalın, ertelenmeden önce Türkiye'ye yaptırımın ele alınmasını beklendiği zirveyi değerlendirirken, "AB Zirvesi'nden herhangi bir yaptırım veya olumsuz karar bekemiyoruz. Aksine, Cumhurbaşkanımızın bir dizi verimli ve yapıcı görüşmeleri oldu AB ilderleriyle ve bizim bütün bu diplomasi trafiğinden anladığımız Türkiye-AB ilişkilerinde artık olumlu bir gündem olması gerektiği yönünde" dedi.

Kalın, "Cumhurbaşkanımızın son birkaç haftadır AB Başkanı, AB Komisyonu Başkanı, İspanya ve İtalya Başbakanları ve tabii Şansölye Merkel ile Macaristan, Polonya, Romanya, Malta, Bulgaristan gibi diğer Avrupa ülkeleri ile yaptığı diplomatik temaslarda bunu görüyorum. Bunların hepsi Türkiye ile AB arasında daha yakın işbirliği görmek istiyorlar. Bazı istisnalar var Fransa gibi, ama (Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın) Macron ile telefon görüşmesi iyi bir görüşmeydi" değerlendirmesinde bulundu.

"Ne zaman Avrupa ülkelerinden birinde seçim olsa Türkiye ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın gündem olduğunu, ABD seçimlerinde bile bunun görüldüğünü" belirten Kalın, "Sürekli bu tartışmaların içine çekiliyoruz. Özellikle Avrupa'da, bu çok tehlikeli bir gidişat, bana sorarsanız ana akım Avrupa siyaseti bu popülist hareketler tarafından gasp ediliyor" dedi.