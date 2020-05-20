Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: İsrail'in Batı Şeria'yı ilhak planını reddediyoruz

T24 Dış Haberler

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Türkiye'nin İsrail'in Batı Şeria'yı ilhak etme planına karşı olduğunu bir kez daha vurguladı.

Kalın, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "İsrail'in Batı Şeria'yı ilhak planını reddediyoruz ve dünyaya tavır alması çağrısında bulunuyoruz. İşgal ve ilhak bir suçtur. Türkiye, Filistin topraklarının işgal ve ilhak siyasetine karşı atılacak tüm adımları desteklemektedir." değerlendirmesinde bulundu.

Kalın paylaşımında Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ın Filistin Sivil İşler Genel Kurulu Başkanı Hüseyin eş-Şeyh ve İstihbarat Başkanı Macid Ferec'e İsrail'le iletişimi "derhal durdurma talimatı verdiği" ile ilgili bir haberi alıntıladı.

Geçen günlerde yemin ederek göreve başlayan yeni İsrail hükûmetinin yaptığı koalisyon anlaşmasına göre Başbakan Binyamin Netanyahu 1 Temmuz'da ABD Başkanı Donald Trump'ın "Barış Vizyonu" planını meclis gündemine getirebilir.