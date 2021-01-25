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Dünya

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın'dan Yunanistan görüşmelerine ilişkin açıklama

25 Ocak 2021 17:59

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Twitter hesabından Türkiye ile Yunanistan arasında istikşafi görüşmelerin başladığını duyurdu. 

İbrahim Kalın paylaşımında, "Türkiye ile Yunanistan arasında dört buçuk yıldır yapılmayan istikşafi görüşmeler bugün İstanbul'da başladı. Cumhurbaşkanımızın güçlü liderliğinde Ege dahil tüm sorunların çözümü mümkündür ve bunun için irademiz tamdır. Bölgesel barış ve istikrar herkesin menfaatinedir." ifadelerine yer verdi.

TIKLAYIN: Türkiye ile Yunanistan arasındaki 'istikşafi görüşmeler' başladı

 

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