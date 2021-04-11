Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın'dan Ukrayna açıklaması: Karadeniz’de ve bölgede yaşanacak her tür gerilim ve çatışma herkesin zararınadır

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Türkiye'nin Ukrayna'nın toprak bütünlüğünü savunduğunu vurgularken "Karadeniz’de ve bölgede yaşanacak her tür gerilim ve çatışma herkesin zararınadır." dedi.

Kalın'ın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım şöyle:

"Türkiye, Ukrayna’nın toprak bütünlüğünü ve Kırım Tatarlarının haklarını savunmakta ve Rusya ile Ukrayna arasındaki sorunların müzakere yoluyla çözülmesini desteklemektedir. Karadeniz’de ve bölgede yaşanacak her tür gerilim ve çatışma herkesin zararınadır."