T24 LogoT24 Logo
Gündem

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın'dan Ukrayna açıklaması: Karadeniz’de ve bölgede yaşanacak her tür gerilim ve çatışma herkesin zararınadır

11 Nisan 2021 16:08

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Türkiye'nin Ukrayna'nın toprak bütünlüğünü savunduğunu vurgularken "Karadeniz’de ve bölgede yaşanacak her tür gerilim ve çatışma herkesin zararınadır." dedi. 

Kalın'ın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım şöyle:

"Türkiye, Ukrayna’nın toprak bütünlüğünü ve Kırım Tatarlarının haklarını savunmakta ve Rusya ile Ukrayna arasındaki sorunların müzakere yoluyla çözülmesini desteklemektedir. Karadeniz’de ve bölgede yaşanacak her tür gerilim ve çatışma herkesin zararınadır."

ibrahim kalıncumhurbaşkanlığıkaradenizkırım tatarlarıukraynarusya
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24