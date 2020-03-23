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Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın'dan 'tedbirlere uyun' çağrısı: Bunun şakası yok

23 Mart 2020 11:41

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, dünyada Koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısının 15 bine yaklaştığını hatırlatarak, "Tedbirler uygulanmazsa hepimiz risk altındayız. Bunun şakası yok" uyarısında bulundu. 

Türkiye'de Koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 30'a, vaka sayısı ise 1236'ya yükseldi. Dünyada vaka sayısının 400 bine ölüm sayısının da 15 bine doğru ilerlediğini belirten Kalın, önlemlere uyularak evde kalınması çağrısı yaptı. Kalın'ın Twitter'dan yaptığı paylaşım şu şekilde:

 

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