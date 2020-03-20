Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın'dan Koronavirüs çağrısı: Lütfen hiçbir tedbiri hafife almayın

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, yeni tip Koronavirüs (Kovid-19) salgını ile ilgili bir paylaşımda bulundu. Kalın, "Lütfen hiçbir tedbiri hafife almayın ve titizlikle uygulayın" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, Twitter üzerinden paylaştığı mesajda Koronavirüs salgını nedeniyle dünya çapında hayatını kaybeden kişi sayısını hatırlattı.

Kalın'ın paylaşımı şöyle:

"Lütfen hiçbir tedbiri hafife almayın ve titizlikle uygulayın. Koronavirüs ilk 60 günde 5 bin, son 6 günde 5 bin can aldı. Bütün imkanları seferber ettik. Ama herkesin bir özne olduğunu, sorumluluk üstlenmesi gerektiğini unutmayalım. Hep birlikte ve el birliğiyle başaracağız"

Koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı dünya genelinde 10 binin üzerine çıktı. Türkiye'de ise 4 kişi hayatını kaybederken 359 vaka tespit edildi.