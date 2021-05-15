Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın'dan İsrail'in basına saldırısına tepki: İşgal bitene ve tüm Filistin özgürleşene kadar bu habis güçle mücadelemiz sürecek

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın , İsrail'in medya kuruluşlarının içinde bulunduğu binaya yaptığı yaptığı füzeli saldırıya tepki gösterirken, "İsrail, Filistin topraklarındaki insan hakları ihlallerine ve savaş suçlarına bir yenisini ekleyerek uluslararası basını hedef aldı" dedi.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, İsrail'in uluslararası basını hedef almasına tepki göstererek şunları kaydetti:

"İsrail, Filistin topraklarındaki insan hakları ihlallerine ve savaş suçlarına bir yenisini ekleyerek uluslararası basını hedef aldı. Hiçbir değer ve sınır tanımayan İsrail zulmünü lanetliyoruz. İşgal bitene ve tüm Filistin özgürleşene kadar bu habis güçle mücadelemiz sürecek."

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