Beyaz Saray'dan İsrail açıklaması: Gazetecilerin güvenliğinin çok önemli bir sorumluluk olduğunu doğrudan ilettik

İsrail'in, Associated Press ve Al Jazeera ofislerinin bulunduğu binayı vurmasının ardından Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada, "Gazetecilerin ve bağımsız medyanın emniyet ve güvenliğini sağlamanın çok önemli bir sorumluluk olduğunu İsraillilere doğrudan ilettik" denildi.

Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki, Twitter hesabından İsrail'in gazetecileri hedef alması ile ilgili açıklama yaptı. Psaki, "Gazetecilerin ve bağımsız medyanın emniyet ve güvenliğini sağlamanın çok önemli bir sorumluluk olduğunu İsraillilere doğrudan ilettik" açıklaması yaptı. İsrail savaş uçakları, Gazze'de içinde AP ve Katar merkezli televizyon kanalı Al Jazeera'nin ofislerinin de bulunduğu 13 katlı binayı vurarak yıkmıştı. TIKLAYIN - AFP, Associated Press ve Al Jazeera'nın Gazze bürolarının bulunduğu bina, İsrail füzesiyle yıkıldı