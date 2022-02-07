Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: Çok yakında elektrik faturalarına yeni düzenleme gelecek

Muhalefetten cumhurbaşkanı Erdoğan'a gelen geçmiş olsun dileklerine yönelik İbrahim Kalın, "Siyasi görüş farklılıkları ne olursa olsun bu ülkenin cumhurbaşkanı Covid olduysa tüm siyasiler arayacaktır. Bu siyasi nezaket açısından da güzel bir şey. Bunda da bir duaya vesile oldu. Temel insani bir şey olduğunda görüş ayrılıkları bir kenara bırakılır." şeklinde konuştu.