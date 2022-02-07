Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: Çok yakında elektrik faturalarına yeni düzenleme gelecek

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Koronavirüs testi pozitif çıkan Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın sağlık durumuyla ilgili yaptığı açıklamada, "2,5 saat önce görüştük. Cumhurbaşkanımız gayet iyi. Doktorların öngörüsü birkaç gün içinde negatife döneceği yönünde" diye konuştu.
"Vatandaşlarımızı enflasyona ezdirmeyeceğiz"
Kalın son günlerde gündem olan elektrik faturalarıyla ilgili olarak, "Çok yakında elektrik faturalarına yeni düzenleme gelecek. Cumhurbaşkanımız da talimatlarını veriyor. Vatandaşlarımızı enflasyona ezdirmeyeceğiz." ifadelerini kullandı.
"Temel insanı bir şey olduğunda görüş ayrılıkları bir kenara bırakılır"
Muhalefetten cumhurbaşkanı Erdoğan'a gelen geçmiş olsun dileklerine yönelik İbrahim Kalın, "Siyasi görüş farklılıkları ne olursa olsun bu ülkenin cumhurbaşkanı Covid olduysa tüm siyasiler arayacaktır. Bu siyasi nezaket açısından da güzel bir şey. Bunda da bir duaya vesile oldu. Temel insani bir şey olduğunda görüş ayrılıkları bir kenara bırakılır." şeklinde konuştu.
2023 seçimlerinde Erdoğan'ın aday olabileceğini söyleyen Kalın şu sözleri kaydetti:
"Cumhurbaşkanımızın 2023'te aday olmasında hukuki bir engel yok"
"Cumhurbaşkanımızın 2023'te aday olmasında hukuki bir engel yok. Defalarca açıkladık erken seçim olmayacak. Meclis Başkanımız da açıklama yaptı. Zaten önümüzdeki yıl da seçilme hakkı var. Onunla ilgili hukuki bir durum söz konusu değil."