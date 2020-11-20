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Dünya

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın’dan Avustralya’ya: Modern barbarlık

"Avustralya ordusuna mensup acemi askerleri adam öldürmeye alıştırmak için Afganistan’da 39 tutsak sivilin kasten öldürüldüğü anlaşılmıştır"

20 Kasım 2020 07:35

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Avustralya askerlerinin Afganistan'da 39 sivili öldürdüğünün açıklanması üzerine, "Modern barbarlık budur" diyerek tepki gösterdi.

Avustralya Savunma Kuvvetleri Genel Müfettişiliği’nin (IGADF) hazırladığı bir raporda, 2005 ile 2016 yılları arasında Afganistan’da görevli Avustralya askerlerinin 39 silahsız sivilin tutuklandıktan sonra öldürüldüğünü açıkladı.

Açıklanan rapor sonrası Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, sosyal medya hesabı Twitter’dan, “Modern barbarlık budur: Avustralya ordusuna mensup acemi askerleri adam öldürmeye alıştırmak için Afganistan’da 39 tutsak sivilin kasten öldürüldüğü anlaşılmıştır” diyerek tepki gösterdi.

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