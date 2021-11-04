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Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: Birinci önceliğimiz F-35 programı içinde olmaktır

04 Kasım 2021 16:41

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, "Birinci önceliğimiz F-35 programı içinde olmaktır." açıklamasını yaptı. 

Kalın'ın açıklamaları şöyle: 

"Bizim önceliğimiz savunma sanayii alanında Türkiye’nin ihtiyaçlarını en uygun şekilde temin etmektir. Türkiye bu alanlarda alternatifsiz değildir

CAATSA yaptırımlarından dolayı Türkiye’nin F-35 programının dışına çıkarılmış olması haksız, hukuksuz bir uygulamadır

F-16 konusunda bizim ödediğimiz 1.4 milyar dolarlık bir ödeme var. Cumhurbaşkanımız da pek çok defa bunun altını çizdi. F-35 sorunu şu anda çözülemiyorsa bizim vakit kaybetmek gibi bir lüksümüz yok. Bunu F-16’lar üzerinden telafi etme yoluna gidebiliriz. Amerika yönetimi de şu ana kadar buna olumlu bir tutum sergiledi."

 

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