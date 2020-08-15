T24 LogoT24 Logo
Politika

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Robert O'Brien ile Doğu Akdeniz ve Filistin'i görüştü

15 Ağustos 2020 00:41

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Robert C. O'Brien ile telefonda görüştü.

Yapılan açıklamaya göre, görüşmede ikili ilişkiler, Libya, Doğu Akdeniz ve Filistin konuları etraflıca ele alındı.

Görüşmede ayrıca, Türkiye'nin hem Libya'da hem de Doğu Akdeniz'de sorunların uluslararası hukuk çerçevesinde, barış ve müzakere yoluyla çözülmesinden yana olduğu belirtildi.

Filistin konusunda ancak iki devletli, Filistinlilerin de kabul ettiği, adil bir plan ile bölgede huzur ve istikrarın sağlanabileceği vurgulandı.

ETİKETLER

ibrahim kalınRobert C. O'Briendoğu akdeniz
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24