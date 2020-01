Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü: İkinci bir darbe girişimi ihtimal dışı değil

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, 15 Temmuz günü sonrası ikinci bir girişimin ihtimal dışı olmadığını söyledi. Kalın, “Dün Sayın Cumhurbaşkanı, MİT Müsteşarını kabul etti, bir gün önce de Genelkurmay Başkanı ile görüştü. Kritik konu, kritik aşamadan geçtiğimiz gerçeği, şu anda yönettiğimiz süreç var. Bunu sekteye uğratacak bir karar vermeyiz. İkinci bir kalkışma olabilir mi, ikinci bir darbe girişimi olabilir mi? Bunlar ihtimal dışı değil. Ayrıca PKK, DAİŞ tehditleri var. Bunlara zarar verecek adımların atılması söz konusu olamaz” diye konuştu.

NTV’de 15 Temmuz günü yaşanan darbe girişimini değerlendiren Kalın’ın açıklamalarından satırbaşları şöyle:

Soruşturmayla ilgili 70 tane savcımız, gece gündüz demeden çalışıyor. Büyük bir titizlikle, hakikaten darbeye bulaşan isimleri tespit etmeye çalışıyorlar.

Netleşen şeyleri ortaya koyalım. Kanlı darbe girişimini bastırdık. Modern dünya tarihinde yaşanan ender olaylardan biridir.

Bu dönemde bir çok şey yaşandı. Sayın Cumhurbaşkanımız (Recep Tayyip Erdoğan) da bu olaydan daha sonra haberdar olduğunu söyledi. İlk gelen istihbarat üzerine zaten ilgili birim ve kurumlarımız harekete geçti. Bunlar da tam detaylı çalışmalarını yaptıkları zaman, tablo daha net ortaya çıkacak. İstanbul ve Ankara merkezli olarak bir hareketlilik var, ama bunun bütünüyle ortaya çıkması zaman alıyor. Bu gecikmenin neden kaynaklandığı rapor haline getirilecek.

'Nasıl oldu da bu kadar kişi tutuklandı?' deniyor. Burada bu darbeyi planlayan ve uygulayan insanlar var. Tankların içinde çıkan polis şeflerini gördük, o uçakları kimler kaldırdı? Bunlar somut şahıslar. Bağlantıları ortaya çıkmaya başladı. 17-25 Aralık'tan bu yana bunlara yönelik bir çalışma yürüyordu. Şimdi bu olayla birlikte hızlı ve etkin şekilde hayata geçirildi.

“Suikast eylemlerine girişebilirler”

Bu gözü dönmezler suikast eylemlerine girişebilirler. Bu darbeden sonra ortaya çıkan milli birlik ve beraberlik tablosu Türkiye için hakikaten gurur vericidir.

“Suça karışmamış olanlar endişe etmesin”

Suça bulaşmış olanlar tespit etmek için ciddi bir çalışma yapılıyor. Bunlar telefon konuşmaları, kamera kayıtları ve yazışmalardan ortaya çıkıyor. Aynı zamanda suça bulaşmamış ama soruşturmanın selameti açısında serbest bırakılabilir. Nitekim 1200 tane er serbest bırakıldı. Suça karışmamış olanların endişe duymasına gerek yok.

“Cumhurbaşkanı’nı öldürmeye gittiler”

Güvenlik tedbirleri en üst safhada. Marmaris operasyonu başarılı olsaydı, onlar için en kritik nokta orasıydı. Bir anlamda başarılı olsaydı bu girişim onlar için başarı olacaktı. Bir tanesi bize refakat etmek için gelmiştik dedi. Oraya Cumhurbaşkanı'nı öldürmeye geldiler. Bu açık. Ama bu milleti tanımamışlar.

“Akın Öztürk ile ilgili hukuki süreç devam ediyor”

Akın Öztürk'ün gözaltıyla ilgili hukuki süreç devam ediyor. Bununla ilgili farklı bir şey söylemek istemem. Yargının verdiği kararı esas kabul edeceğiz.

“Fransa, OHAL ilan etti, kimse sorgulamadı”

Ülkede darbe girişimi olmuş, OHAL ilan edilmesi son derece normal. Ancak birileri bunu kullanmaya çalışıyorlar. Fransa OHAL ilan etti, kimse sorgulamadı. Şimdi bir takım çevreler, bu girişim için tiyatro diyorlar, ilginçtir FETÖ lideri de aynısını söylüyor. Bir kere bu, bu millete saygısızlıktır.

Bu terörist zihniyet kendini intihar misyonuna kodlamış, bu sapık zihriyet her an her şeyi yapabilir. Bazen özellikle yurt dışındaki belirli çevreler bunu anlamakta zorlanabilirler ya da kasıtlı olarak anlamayabilirler. Sanki darbeyi biz yapmışız gibi bize saldırıyorlar. Darbeye karşı koyan bu hükümet, millet, muhalefet. Hiç kimse ABD’ye, Belçika’ya Fransa’ya söyleyemediğini Türkiye’ye söylemeye kalkmasın. Fransa OHAL ilan etti meşrudur. Biz bir darbe girişimi atlattık. OHAL ilan edilmesinden daha normal bir şey olabilir mi? Bunu eleştiriyorlar. Ne yapacaktık bunları itmesine izin mi verecektik. OHAL olsun, diğer tedbirler olsun sonuna kadar uygulanacak. Komplo teorilerine baktığınız zaman, Erdoğan düşmanlığını gazetecilik zanneden bazı çevreler bu bir tiyatroydu diyor. ABD’deki şahıs da aynı şeyi söylüyor. Bu iddia 11 Eylül saldırılarını ABD yaptı demekten ya da Paris saldırılarını Fransa yaptı demekten farklı değildir.