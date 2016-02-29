Erdoğan'dan Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü'nün 'iki referandum' çıkışına tekzip: Dil sürçmesi olabilir!

Yabancı gazetecilerin sorularını yanıtlayan Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'ın, yeni anayasa ve başkanlık sistemi için iki ayrı referandum düzenlenebileceğini ifade ederek "Anayasa ve başkanlık sistemi üzerine iki ayrı referandum düzenleyebiliriz. Yeni anayasa için erken seçim olmayacak" sözlerine Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yanıt geldi. Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'ın 'referandum' açıklamasıyla ilgili olarak "Bu konu Cumhurbaşkanlığı'nın görevi değildir. Referandum dil sürçmesi olabilir, bu görev parlamentonun görevidir" dedi.

Erdoğan'ın açıklaması şöyle:

"Bu konu cumhurbaşkanlığının görevi değildir. Referandum dil sürçmesi olabilir, bu görev parlamentonun görevidir. Eğer bir referandum yapılacaksa 330 reye ihtiyaç var. Eğer bu 330 sağlanabilirse ancak hangi konuda referanduma gidilmek isteniyorsa o konuda referanduma gidilebilir. Şimdi bu 330'u sağlamak için gayret gösteren siyasi partiler, ha burada yeni anayasayla ilgili mi bir referandum yapacaklar veyahutta başkanlık sistemiyle ilgili mi bir referandum yapacaklar veyahutta içinde başkanlık sisteminin de olduğu bir yeni anayasayla ilgili mi bir referandum yapacaklar, onun kararını bunun müteşebbisleri verecektir. Yani birinci derecede hükümetin böyle bir gayreti olduğunu biliyoruz. Böyle bir gayretin içinde olacaktır. Ama şu anda gördüğümüz kadarıyla yeni anayasa çalışmasıyla ilgili veyahutta anayasa mutabakat komisyonunun çalışması adeta şu anda bir sıkıntıya uğramış vaziyette. Sayın Meclis Başkanımızın dört siyasi partiye tekrar bir mektubu oldu. Bu mektuptan ne gibi bir netice çıkar, bunu da göreceğiz"