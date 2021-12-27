Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın: Türkiye-Ermenistan veya Türk-Ermeni çatışması, artık sona eriyor

Ermenistan’la ‘normalleşme’ adımlarını değerlendiren Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, "Kafkaslarda çok farklı bir süreç ilerliyor. Yani Türkiye-Ermenistan veya Türk-Ermeni çatışması, Kafkaslarda artık sona eriyor” diye konuştu.

MAS-ICNA Kongresine katılmak üzere ABD'de bulunan Kalın, Türkiye’nin Chicago Başkonsolosluğunda, ABD’de yaşayan Türkiye vatandaşları ile bir araya geldi. Kalın, burada Türkiye’nin bölgesel politikasını ve son gelişmeleri değerlendirdi.

Türkiye-Amerika ilişkilerinin, stratejik ortaklık perspektifi geliştirecek kadar kritik olduğuna değinen Kalın, "Ama Türkiye’nin tehdit algısını, karşı karşıya kaldığımız tehditleri dikkate almayan, önemsemeyen yaklaşımların da Amerikan yönetimleri tarafından hayata geçirildiğini gördük. Terörle mücadele konusunda özellikle beklediğimiz düzeyde, kapsamda, derinlikte desteği maalesef çoğu zaman göremedik" diye konuştu.

"Karabağ’ın özgürleşmesi ile birlikte yeni bir sayfa açıldı"

Bir soru üzerine “ABD’deki Ermeni lobisinin Türkiye karşıtlığını kimliğinin bir parçası haline getirdiği” iddiasında bulunan Kalın, "Kafkaslarda çok farklı bir süreç ilerliyor, şimdi bu diasporanın bütün enerjisini, argümanını üzerine bina ettiği yapı çökmek üzere. Yani Türkiye-Ermenistan veya Türk-Ermeni çatışması, Kafkaslarda artık sona eriyor. Karabağ’ın özgürleşmesi ile birlikte, bağımsızlığını kazanarak Azerbaycan topraklarına katılması ile birlikte tarihte artık yeni bir sayfa açıldı orada" diye konuştu.

Artık kimsenin de bu anlamda bir beklentisinin olmadığını söyleyen Kalın, Türkiye ile Ermenistan’ın karşılıklı olarak ilişkileri normalleştirmek üzere adımlar attığını kaydetti.

Türkiye-Ermenistan arasında karşılıklı uçuşların 27 Aralık'ta başlayacağı bildirilmişti. İki ülke arasında karşılıklı özel temsilciler de atanmıştı. (AA)