Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın: Ermenistan'daki darbe girişimini kınıyoruz
25 Şubat 2021 17:53
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Ermenistan'daki darbe girişimini kınadıklarını açıkladı.
Ermenistan Silahlı Kuvvetleri, Başbakan Nikol Paşinyan ve hükûmetinin istifasını istedi.
Sözcü Kalın, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Ermenistan'daki darbe girişimini kınıyoruz. Darbeler her zaman demokratik süreçleri inkıtaya uğratmış ve kaosa neden olmuştur. Ermenistan’da sürecin ivedilikle normale dönmesini temenni ediyoruz" dedi.