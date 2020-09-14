Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'dan Doğu Akdeniz açıklaması

Türkiye ile Yunanistan arasında Ağustos başından bu yana Doğu Akdeniz'de petrol ve gaz arama konusunda yetki alanı üzerine gerginlik yaşanıyor. Oruç Reis gemisi, Türk donanmasına ait savaş gemileri eşliğinde Doğu Akdeniz'de sismik araştırma faaliyetleri yürütmek için seyrini gerçekleştiriyor. Yunanistan ise Oruç Reis'in kendi kıta sahanlığı ve deniz yetki alanı içerisinde "yasa dışı” olarak hareket ettiğini belirterek Yunan donanma gemileriyle Oruç Reis'i takip ediyor ve geminin işini yapmasına engel olmaya çalışıyor. Türkiye, Yunanistan'ın iddiasını reddediyor ve Oruç Reis'in faaliyet gösterdiği alanların Türk yetki alanı içerisinde olduğunu belirtiyor.