Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü: Hollanda'nın anti İslamcı, ırkçı ve faşistlere yenik düşmesi utanç verici

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın Twitter'dan yaptığı açıklamalarda Hollanda'nın verdiği skandal kararları eleştirdi. Kalın, "Hollanda hükümetinin anti İslamcı, ırkçı ve faşistlere yenik düşmesi ve uzun süredir var olan Türkiye-Hollanda ilişkilerine zarar vermesi utanç verici" diye yazdı.

Kalın İngilizce ve Türkçe yazdığı Tweet'lerde şu ifadeleri kullandı;

"Hollanda Hükümetinin skandal kararı, İslam düşmanı ırkçı-faşist partiye ve zihniyetine boyun eğdiğinin en açık delili.

"Hollanda hükümetinin anti İslamcı, ırkçı ve faşistlere yenik düşmesi ve uzun süredir var olan Türkiye-Hollanda ilişkilerine zarar vermesi utanç verici.

"Hollanda'da birkaç gün içerisinde seçimler gerçekleşecek. Dün gece Geert Wilders'in zaten iktidarda olduğunu anlamış olduk.

"Hollanda devletinin Türk bakanlara karşı güç kullanan tavrı Avrupa demokrasisi ve barışçıl vatandaşlar için kara bir gün olduğunu gösteriyor."