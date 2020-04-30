Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü: Filistin'e bu akşam tıbbi yardım gönderiliyor

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Türkiye'den Filistin'e tıbbi yardım malzemelerinin gönderileceğini açıkladı.

Kalın sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Filistin'e bu akşam tıbbi yardım gönderileceğini duyurdu. Kalın, "Cumhurbaşkanımızın talimatıyla Filistin’e gidecek tıbbi malzemeler bu akşam yola çıkıyor. Maske, tulum, tanı kiti, dezenfektan vd malzemeler Batı Şeria ve Gazze’deki Filistinli kardeşlerimize dağıtılacak. Türkiye kara gün dostudur. İlkemiz: İnsanlık ölmesin ki insanlar ölmesin." ifadesini kullandı.