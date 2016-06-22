Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü: Erdoğan’ın ‘Gezi’ açıklaması tartışmaya davet çağrısıydı; ‘iç savaş’ söylemleri yanlış

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın tekrar Gezi Parkı’na Topçu Kışlası yapılmasıyla ilgili sözlerini değerlendirdi ve bu söylemin bir tartışmaya davet çağrısı olduğunu ifade etti. Kalın, “Daha önce de kentte referandum yapılması gündeme gelmişti. Bu konunun getirilir getirilemez ‘İç savaş istiyor muşuz da, başka konuları gündem düşürürmüşüz’ gibi söylemler doğru değil” diye konuştu.

Kalın, Rus uçağının düşürülmesi sonrası kötüye giden Rusya-Türkiye ilişkilerini de değerlendirdi ve

“Özür ve tazminat söz konusu değil” ifadesini kullandı.

Kalın, Almanya’nın İncirlik Üssü’nü kullanma kararının Alman Parlamentosu’nda kabul edilen ‘Ermeni Soykırımı’ kararı sonrası da askıya alındığını belirtti.

Habertürk kanalında gündemi değerlendiren Kalın’ın açıklamaları şöyle:

İsrail ile başlayan süreçte belli bir noktaya gelindi. Yaklaşık 3 yıllık süren bu sürecin sonunda Gazze halkı da nefes alacak. Amacımız Ortadoğu sorununa çözüme yönelik katkı sunmak. Türkiye'nin Gazze halkına yardımlarını ulaştırmasında bir engel kalmıyor. Bizim orada yaptığımız hastane var bunlar yarım kaldı. Şimdi bunlar hız kazanacak. Santral yapımı konusunda Almanya ile görüşülüyor.

Hamas'ın İstanbul'da ofisi yok. Şu anda İstanbul'da bulunan Hamas mensuplarının buraya gelmesi karşılıklı olarak karar verilen bir konuydu. Zaman zaman Halid Meşal Türkiye'ye gelir ama bu ziyaretleri başka yere çekmek doğru değil. Feridun Bey önemli bir isim. Tenzili rütbe gibi şeylerin konuşulması doğru değil. İsrail görüşmelerini Feridun Sinirlioğlu tamamlayacak.

Türkiye - Rusya ilişkileri

"Türkiye ile devam eden bu gerilim süreci daha ne kadar devam edecek?" gibi görüşmeler oluyor kendi içlerinde. Sıradan insanlar da etkileniyor. Bizim turizm sektörümüzde de bir etkisi olmuştur ama Rus tarafında da sorunlar var. Rus milli günü münasebetiyle bu mesajlar gönderildiği zaman, Sayın Cumhurbaşkanımız devlet geleneği için gönderelim dedi. Orada bir mesaj var tabi... Bugünden yarına bir şey olur mu? Bunu söylemek için erken, bir müddet daha çalışılmalı. Özür ve tazminat söz konusu değil.

Suriye’deki iç savaş

Esad orada var olduğu sürece bu iç savaş bitmeyecek. Cenevre görüşmeleri ertelendi. Bir şey yürümüyor orada. Bir tarafta Suriye'nin toprak bütünlüğünü savunacağız diğer tarafta elinde silah olan gruplar burası bizim diyecek. Suriye içerisinde bu kadar farklı gruplar varken bunlardan birisini seçip PKK terör örgütüyle bağını kabul ederek desteklenmesi doğru değil. Suriye'nin geleceği açısından sorun olabilir. Suriye politikasını PYD'nin üzerine inşa etmek doğru değil. Altını ısrarla çiziyorum, bu Kürtlere yönelik bir tutum değildir. Suriye'de yaşayan Kürtlere kimlik verilmesi için Esad ile görüşen isim Erdoğan'dır. Suriye Kürtlerine PYD üzerinden bir kimlik giydirmeye çalışıyorlar. Bu onlara yapılan en büyük haksızlıktır.

Almanya’nın ‘Ermeni Soykırımı’ kararı

Burada madem hukuki yönden bağlayıcılığı yok bizim beklediğimiz Hükümetin bu konuda açıklama yapması. Türkiye'ye, Türk halkına yapılan bu haksız ithamı kabul etmemiz mümkün değil. Bunun ortak acımız olduğunu zaten söyledik. Onlar bizim Ermenilerimizdi. Biz 700 yıl Ermenilerle yaşayıp "hadi bunları katledelim mi?" dedik. Bunun mantıkla izahı yok. Bu konu daha önceden gelişen bir konuydu. Araya bu karar girince o da askıya alındı

“Almanya’nın İncirlik üssünü kullanması askıya alındı”

Bu konu daha önceden gelişen bir konuydu. Araya bu karar girince o da askıya alındı

Kimileri için bir sembol oldu Gezi. Bizim toplumsal hafızamızda iz bıraktı. Gezi meselesini kent yaşamının bir unsuru olarak düşünün. Cumhurbaşkanımız da o açıklamayı İstanbul'da yaptı. Aslında bir tartışmaya davet çağrısı. Daha önce de kentte referandum yapılması gündeme gelmişti. Bu konunun getirilir getirilmez "İç savaş istiyor muşuz da, başka konuları gündemden düşürürmüşüz" gibi söylemler doğru değil.

Referanduma götürülmesi meşruiyeti için doğru olur. Yamalı bohçaya dönmüş bu Anayasa'yı yenilemek bir gereklilik. Yeni bir toplum sözleşmesi yapacağız hep birlikte.