Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü: Erdoğan'a saldırma, Avrupa'daki ufuk darlığı!

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Almanya'ya tepki gösterdi. Kalın, "Avrupa'daki Türkiye karşılığı sorunları öteleme aracına dönüştü. Erdoğan'a saldırma Avrupa'daki ufuk darlığı. Popülizme boyun eğmek sadece ırkçılığı körükler" dedi.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Twitter adresinden yaptığı açıklamada, "Almanya, Avrupa'nın temel, acil sorunlarının adeta yok sayılarak Türkiye - Erdoğan'a saldırılması, Avrupa'daki ufuk daralmasının yansıması. Avrupa'daki Türkiye karşıtlığı, temel sorunları öteleme ve düşman bir 'öteki' üzerinden kendini rahatlatma aracına dönüşmüş durumda" ifadesini kullandı.

İbrahim Kalın'ın paylaşımları şöyle:



"Dün akşam Merkel ile Schulz arasındaki seçim tartışması programına Türkiye'nin ve CB'mız Erdoğan'ın damga vurması bir tesadüf değil. Almanya & Avrupa'nın temel & acil sorunlarının adeta yok sayılarak Türkiye-Erdoğan'a saldırılması,Avrupa'daki ufuk daralmasının yansıması. Avrupa'daki Türkiye karşıtlığı, temel sorunları öteleme ve düşman bir 'öteki' üzerinden kendini rahatlatma aracına dönüşmüş durumda. Kendini, hasım bir öteki üzerinden tanımlayan toplumlar kendi kimliklerini hiç bir zaman bulamazlar. Bu en çok o topluma zarar verir. Ana akım Alman siyasetinin popülizme ve ötekileştirmeye-düşmanlaştırmaya boyun eğmesi sadece ayrımcılığı ve ırkçılığı körükler. PKK ve FETÖ gibi örgütlere açıkça kucak açan Almanya, demokrasiyi değil teröristleri ve darbecileri savunduğunun farkında değil mi? Alman seçimlerini hangi partinin kazanacağının çok bir önemi yok. Çünkü hangi zihniyetin kazanacağı artık belli oluyor. Merkel ve Schulz'un tartışma boyunca ayrımcılık/yükselen ırkçılığa hiç değinmemiş olması Alman siyasetinin geldiği noktayı gösteriyor. Dün akşam Merkel ile Schulz arasındaki seçim tartışması programına Türkiye'nin ve CB'mız Erdoğan'ın damga vurması bir tesadüf değil."

Almanya'da yapılacak genel seçimler öncesinde ilk ve son televizyon düellosunda karşı karşıya gelen Merkel ve Schulz 'Türkiye'ye nasıl daha sert tutumlar sergileyebiliriz' yarışına tutulmuştu. Schulz, "Başbakan olursam müzakareleri keserim" diye konuşurken Merkel, Türkiye'ye yönelik ekonomik baskının artırılabileceğini ve bu çerçevede Türkiye'ye "seyahat edeceklere yönelik daha sert bir uyarının" düşünüldüğünü kaydetmişti.