Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü: Dört ana meselede uzlaşmaya yaklaşılırsa Rusya ve Ukrayna liderleri Donbas ve Kırım'ın durumunu görüşebilir

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Al Jazeera kanalına Rusya-Ukrayna savaşında son duruma ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Kalın, Rusya ve Ukrayna'nın dört temel meseledeki sorunlarda uzlaşması durumunda Donbas ve Kırım'ın yasal statüsü konusunda liderler seviyesinde görüşülebileceğini söyledi.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Al Jazeera kanalına bağlanarak Rusya-Ukrayna savaşına ilişkin konuştu. Savaş dördüncü haftasına girerken bir barış anlaşmasının mümkün olup olmadığına ilişkin soru yanıtlayan Kalın, "Hepimiz bunun gerçekleşmesi için çalışıyoruz. Cumhurbaşkanımız bu savaşın başlangıcından bu yana Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski ve Rusya Devlet Başkanı Putin’le iki telefon görüşmesi yaptı. Elimizden geleni yapıyoruz. Dışişleri Bakanımızı Moskova’ya gönderdik, Lviv Ukrayna’da da mevkidaşıyla bir araya geldi. Katar Dışişleri Bakanı dışında, yakın zamanda Moskova’ya giden sayılı dışişleri bakanlarından biri oldu. Hepimiz bu savaşı sona erdirmek için farklı görüşlerimizi ve kanallarımızı bir araya getirmeye çalışıyoruz" dedi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Donbas ve Kırım'ın durumuna ilişkin Zelenski ile görüşmek için pozisyonların yeterince yakın olmadığını belirttiğini aktaran Kalın, şöyle devam etti:

"Cumhurbaşkanımız iki lidere de liderler arası bir görüşme, diyalogu kolaylaştırmak için hazır olduğunu söyledi çünkü Belarus’taki müzakere heyetleri, sanırım şu an görüşmelerin bazılarını online gerçekleştiriyorlar, teknik meselelere değiniyorlar. Yani bu müzakereler teknik seviyede gerçekleşiyor. İlk siyasi toplantı Antalya Diplomasi Forumu’nda Dışişleri Bakanımız’ın katılımıyla gerçekleşti"

Kalın, "Tarafsızlık, NATO üyesi olmamak; Avustralya modeline göre silahsızlanma; Rusların söylediği ‘Nazilerden arındırma’, ki bu tabii Ukrayna yönetimine karşı bir miktar saldırgan bir ifade ve Rus dilinin korunmasından oluşan dört ana meselede konumlar birbirine yaklaşırken, şimdi ihtiyacımız olan iki lider arasında stratejik seviyede bir toplantıdır. Eğer bu dört nokta üzerinde büyüyen bir uzlaşma olursa ki olduğu görülüyor, o zaman Donbas ve Kırım’ın bölgesel ve siyasi yasal statüsünü içeren son iki stratejik mesele, liderler seviyesinde gündeme gelebilir. Umuyoruz ki bu konularda uzlaşma gerçekleşir ve bu toplantı geç olmadan düzenlenebilir." dedi.