Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü: Almanya'nın ifadelerini, ABD'nin YPG'ye desteğini kabul etmiyoruz

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, gündeme ilişkin olarak konuştu. Kalın, Almanya'daki G-20 zirvesi ile ilgili "Almanya'nın kullandığı hiçbir ifadeyi kabul edilebilir bulmuyoruz" ifadelerini kullandı. "ABD'nin YPG'ye desteğini kabul etmiyoruz" diyen Kalın, "Pozisyonumuzda hiçbir değişiklik yok" şeklinde konuştu.

Almanya'da G-20 öncesi yapılan yorumlar hakkında gazetecilerin sorularını yanıtlayan İbrahim Kalın, "Almanya gibi bir ülke PKK başta olmak üzere terör örgütlerine gösteri yapması için izin verirken Cumhurbaşkanımızın yapabileceği etkinlik ile ilgili negatif tutum sergilemesini anlamakta zorlanıyoruz" ifadelerini kullandı. Kalın, "Almanya'nın kullandığı hiçbir ifadeyi kabul edilebilir bulmuyoruz" dedi.

Kalın, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Putin ve Trump görüşmelerine ilişkin gazetecilere yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

Kendi ulusal güvenliğimizi koruma konusunda gerekli tüm tedbirlerimizi alırız. Hangi terör örgütü olursa olsun Türkiye gerekli cevabı misliyle verir. Astana'da yapılacak çatışmasızlık bölgesine ilişkin üçüncü toplantı yapılacak. Cumhurbaşkanımızın Putin ile görüşmesinin nedeni buydu.Sürecin devamı olarak çatışmasızlık bölgelerinin uygulanması için bir çalışma yürütülüyor. Amacımızı çatışmaların durdurulması, insani yardımların ulaştırılması, siyasi sürecin geçişi. Ayrıca ABD'nin YPG'ye verilen desteği hiçbir şekilde kabul edemeyiz. Pozisyonumuzda hiçbir değişiklik yok. Rakka operasyonu bittikten sonra da böyle olacak. Terörle mücadelede çifte standart hiçbir şekilde kabul edilemez.

'Yeni operasyon var mı?' sorularına ilişkin İbrahim Kalın, "Sınır güvenliği anlamında gerekli tedbirler her zaman alınabilir" dedi.