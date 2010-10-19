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Yaşam

Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası'na 'işkence' notu

Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası'nın anı defterindeki ilginç not: “Adama işkence ediyor bunlar yav”

19 Ekim 2010 03:00

T24 - Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası'nın anı defterindeki ilginç not: “Adama işkence ediyor bunlar yav”

Orkestrayı şoke eden not!

Milliyet gazetesi muhabiri Zafer Kumru'nun haberine göre, ‘KAMPUSTE Senfonik Akşamlar’ turnesi kapsamında konser veren Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası (CSO) Atatürk Üniversitesi'nde ayakta alkışlandı. Salon girişine konulan ve üzerinde ‘Görüş ve önerileriniz için teşekkür ederiz’ yazısının bulunduğu hatıra defterindeki ‘Abi adama işkence ediyor bunlar yav!' notu dikkat çekti.

Doğuş Grubu, 2007 yılında Kültür ve Turizm Bakanlığı ile imzaladığı protokolle başlayan Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası (CSO) ana sponsorluğu kapsamında, geçen yıl ilkini gerçekleştirdiği ‘Kampuste Senfoni Akşamlar Projesi'yle Erzurum'daki konsere ilgi çok büyük oldu. Atatürk Üniversitesi Kültür Merkezi'ndeki 1000 kişilik salonda yer bulamayanlar merdivenlere oturarak CSO'yu izledi. Şef Rengim Gökmen yönetiminde verilen konserde solist sanatçı dünyaca ünlü piyanist İdil Biret oldu.

CSO Erzurumlular'a verdiği konserle davetlilere müzik dolu anlar yaşattı. Nevid Kodallı'nın ‘Telli Turnam’, Franz Liszt 1'inci Piyano Konçertosu', Franz Von Suppe ‘Hafif Suvari Üvertürü’, P.İ. Çaykovski ‘Fındıkkıran Bale Süiti’ ve birçok eseri seslendiren CSO, davetlilere güzel bir gece yaşattı. Dünyaca ünlü piyanist İdil Biret'e Atatürk Üniversitesi Rektör Vekili Prof. Dr. Samih Diyarbakır hem teşekkür etti, hem de çiçek verdi.

Konser sonunda salonu dolduran 1500'e yakın müziksever, CSO sanatçılarını ayakta alkışladı. Konserle ilgili görüşlerini deftere yazan izleyicilerden büyük bölümü çok beğendiklerini belirtirken, yazılan bir not “Bayburt, Bayburt olalı böyle bir zulüm görmemişti” sözünü hatırlattı. Konser salonu girişine konulan defterde “Abi adama işkence ediyor bunlar yav!” notunu kimin yazdığı belirlenemedi.


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