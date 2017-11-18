"Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası binasına giren iki hırsız, iki ayda 2,5 milyon liralık zarar meydana getirdi"

CHP Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer, üyesi olduğu Plan ve Bütçe Komisyonu’nda görüşülen Kültür ve Turizm Bakanlığı bütçesindeki bir hırsızlık olayını gündeme taşıdı.

Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası (CSO) çalışanlarının hırsızlık şoku yaşadıklarını iddia eden Çakırözer, “Tek güvenlik görevlisini atlatarak iki ay boyunca CSO içinde yatıp kalkan 2 hırsız inşaat alanında 2,5 milyon liralık zarar meydana getirdiler” dedi. Çakırözer’in bu konuda bakanlığın bir soruşturma açıp açmadığı sorusuna Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş, bunun kabul edilebilir bir şey olmadığını ve hemen soruşturma açılacağı yanıtı verdi.

Konuya ilişkin bütçedeki konuşmalar şöyle:

UTKU ÇAKIRÖZER (Eskişehir) –Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası çalışanları yirmi iki yıldır hasretini çektikleri binalarının tamamlanmasını beklerken hırsızlık şoku yaşadılar. Tek güvenlik görevlisini atlatarak iki ay boyunca CSO içinde yatıp kalkan 2 hırsız inşaat alanında 2,5 milyon liralık zarar meydana getirdiler; bu konuda bir soruşturma başlattınız mı? Yani bu kadar büyük bir hırsızlık olayı nasıl önlenemedi mi? Sorumluları kimler?

KÜLTÜR VE TURİZM BAKANI NUMAN KURTULMUŞ (Ordu) Devlet Opera ve Balesi, Devlet Tiyatroları, vesaire bunların tek çatı altında toplanması gibi herhangi bir çalışmamız yoktur; bu konuya açıklı k getirmemiz gerekiyor. Şundan da emin olun, gerek sinema gerek Telif Yasası, diğer hazırladığımız yasalarda mutlaka sektörle ve o konuyla ilgili bütüntarafları bir araya getirerek bir uzlaşı oluşturmaya gayret ediyoruz. Bundan sonraki alanlarda da karşımıza çıkacak olan Bakanlığı ilgilendiren konularda, o konuyla ilgili herkesin, tabii yüzde 100 herkesin ittifakını alamazsınız amaözellikle bu iki yasada neredeyse yüzde 100’e yakın bir büyük ittifakla yasalar hazırlandı ve bunlar zannediyorum önümüzdeki hafta içerisinde Başbakanlığa gönderilerek süratle, Türkiye Büyük Millet Meclisine sevk edilmesi sağlanacaktır. “Booking.com”la ilgili mahkeme kararı bekleniyor; bununla ilgili olarak böyle bir gelişme içerisindeyiz.

“FETÖ iltisaklı ve geri alımlar ne oldu?” sorusu: Burada hakkında işlem yapılanlar vesaire var ama ihraç edilen 208 kişi var. 208 kişi ihraç edildikten sonra geri alınan 34 kişi var; bu rakamı da sizlerle paylaşmak isterim.

Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrasındaki yolsuzluk için soruşturmayı hemen açıyoruz, bunun planlamasını da bu bütçe görüşmelerinden sonraya bıraktık. Bununla ilgili kabul edilebilecek bir durum değildir yani böyle bir şey var idiyse, ilgililer tarafından saklanmış olması hakikaten kabul edilemez.