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Kültür-Sanat

'Cumhurbaşkanlığı Senfoni' kapılarını açıyor

Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası'nın (CSO) yenilenen konser salonunun resmi açılışı, İdil Biret konseriyle yapılacak.

11 Kasım 2008 02:00

Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası'nın (CSO) yenilenen konser salonunun resmi açılışı, yarın Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün de izleyeceği gala konseriyle gerçekleştirilecek. Konserde, piyanist İdil Biret izleyici karşısına çıkacak.

Doğuş Çocuk Senfoni Orkestrası da sahnede

II. Mahmut devrinde "Mızıka-ı Hümayun" adı ile kurulan ve 1924'te Atatürk'ün isteği ile Ankara'ya taşınarak 1932'de "Riyaset-i Cumhur Filarmoni Orkestrası" adını alan dünyanın en eski orkestralarından CSO'nun yenilenen modern binası, gala konseriyle seyirciyle buluşacak.
Orkestrayı CSO Genel Müzik Direktörü Şef Rengim Gökmen'in yöneteceği konserde piyanist İdil Biret sahne alacak. Konserde, Kültür ve Turizm Bakanlığı Devlet Çoksesli Korosu ile Doğuş Çocuk Senfoni Orkestrası da sahneye çıkacak.

Bu hafta 3 konser verecek olan CSO, konserlerde orkestraya ismini veren, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ü de ebediyete intikalinin 70. yılında anacak.

"Atatürk'ü Anma Konseri" konserlerinde Ferit Tüzün'ün "Esintiler", Sergei Rachmaninov'un "Paganini'nin Bir Teması Üzerine Rapsodi", Ludwig van Beethoven;in "Korolu Fantezi" ve Alexander Borodin'in "Poloveç Dansları" adlı eserleri ile Ahmet Adnan Saygun'un "Yunus Emre Oratoryosu"ndan bölümler seslendirilecek.

CSO'nun salonu, sponsor kuruluş Doğuş Holding tarafından yenilendi.Kültür ve Turizm Bakanı Ertuğrul Günay ile Doğuş Grubu Başkanı Ferit Şahenk, yarın CSO Fuayesi'nde basın toplantısı düzenleyecek.

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