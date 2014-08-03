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Politika

Cumhurbaşkanlığı seçimlerine ABD'deki Türk vatandaşları ilgisiz kaldı

Cumhurbaşkanlığı seçimleri için yurt dışında bulunan Türk vatandaşlarının oy kullanma işlemleri sürerken ABD'de katılımın düşük olduğu belirtiliyor

03 Ağustos 2014 16:05

Işıl Öz

Cumhurbaşkanlığı seçimleri için yurt dışındaki Türk vatandaşlarının oy kullanma işlemleri sürerken ABD’de bulunan Türk vatandaşlarının seçimlere katılımının düşük olduğu belirtiliyor.

Yurt dışındaki vatandaşlar tarihte ilk kez bu cumhurbaşkanlığı seçimlerinde oy kullandı. Seçimin ilk üç gününde ABD’de katılımın az olması dikkat çekti.  

Los Angeles  seçim bölgesinde toplam seçmenin yüzde 10’una denk gelen 1286 kişi oy vermek için randevu aldı ve oy veren sayısı 1016. 

ABD’nin diğer eyaletlerinde  toplam oy veren seçmen sayısı şöyle:

Boston: 797

Chicago: 889

Houston: 1130

New York : 2722

Washington : 957

CHP, MHP ve ‘Gurbetin oyları’ gözetmen gruplarının konsolosluk görevlileriyle uyum içinde sorunsuz çalıştığı belirtilirken HDP'nin Los Angeles’da hiç organizasyonu olmadığı dikkat çekiyor. AKP ise Los Angeles’daki 6 sandığa 1 sandık görevlisi atadı.

Seçimlerde görev için gelen AKP komisyon üyesinin  otel problemi yaşayınca CHP komisyon üyesine misafir olması ise ilginç bir anekdot oluşturdu.  

 

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