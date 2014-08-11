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Yaşam

Cumhurbaşkanlığı seçimleri sosyal medyaya nasıl yansıdı

Çok sayıda ünlü isim Cumhurbaşkanlığı seçimlerini sosyal medyada değerlendirdi

11 Ağustos 2014 01:18

Türkiye’nin 12. Cumhurbaşkanı, seçimlerde yüzde 51.8 oy alan Tayyip Erdoğan olurken, Ekmeleddin İhsanoğlu yüzde 38.5, Selahattin Demirtaş ise yüzde 9.7 oy oranında kaldı. Sosyal meydanında gündemi Cumhurbaşkanlığı seçimleri oldu. İşte sosyal medya üzerinden seçimleri değerlendiren ünlülerin yorumları:

 

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