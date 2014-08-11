Yaşam
Cumhurbaşkanlığı seçimleri sosyal medyaya nasıl yansıdı
Çok sayıda ünlü isim Cumhurbaşkanlığı seçimlerini sosyal medyada değerlendirdi
Türkiye’nin 12. Cumhurbaşkanı, seçimlerde yüzde 51.8 oy alan Tayyip Erdoğan olurken, Ekmeleddin İhsanoğlu yüzde 38.5, Selahattin Demirtaş ise yüzde 9.7 oy oranında kaldı. Sosyal meydanında gündemi Cumhurbaşkanlığı seçimleri oldu. İşte sosyal medya üzerinden seçimleri değerlendiren ünlülerin yorumları:
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