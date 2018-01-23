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Dünya

Cumhurbaşkanlığı seçimini kazanırsa Kabe'yi Mısır'a taşıyacak

İsam Abdülmuhsin Seyid Ahmed, cumhurbaşkanı olması halinde Kabe'yi Suudi Arabistan'dan Mısır'a taşımayı vaad etti

23 Ocak 2018 17:22

Mısır'da mart ayında yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde aday olmak isteyen İsam Abdülmuhsin Seyid Ahmed'in seçimleri kazanması durumunda Suudi Arabistan'a bulunan Kabe'yi Mısır'a taşıyacağını söylediği bildirildi.

Evrak eksikliği yüzünden adaylığı kabul edilmeyen Seyid Ahmed'in adaylık için gerekli olan 20 milletvekilinin desteği veya 15 vilayetten en az 25 bin imzayı toplayacağı konusunda iddialı olduğu belirtildi. 

 “Kabe’yi Mısır’a taşımak” olduğunu belirtti.

Gazete Duvar'da yer alan habere göre, mart ayının sonunda Mısır'da yapılacak olan cumhurbaşkanlığı seçimlerinde aday olmak isteyen İsam Abdülmuhsin Seyid Ahmed'in seçilmesi durumunda çok konuşulacak  bir vaatte bulundu. Ahmed, cumhurbaşkanı seçilmesi durumunda ilk hedefinin 'hayat pahalılığı'  ikinci hedefinin ise Suudi Arabistan'da bulunan  'Kabe'yi Mısır'a taşımak' olduğunu belirtti.

Mısır’da mart ayının sonunda yapılması planlanan cumhurbaşkanlığı seçimlerinde en güçlü aday olarak mevcut cumhurbaşkanı Abdülfettah es Sisi yer alıyor. Şu ana kadar Mısır parlamentosundaki 596 milletvekilinden 516’sı Sisi’yi destekliyor.

 

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