Cumhurbaşkanlığı seçimi | YSK itirazları reddetti, kesin aday listesini açıkladı

Yüksek Seçim Kurulu’nun (YSK) Cumhurbaşkanı seçimi kesin aday listesi Resmi Gazete’de yayımlandı. YSK kararında, 24 Haziran’da yapılacak cumhurbaşkanı ve genel milletvekili seçimlerinde yer alacak kesin cumhurbaşkanı adaylarının isimleri yer aldı.

YSK'nın kararında şunlar kaydedildi:

“9 Mayıs tarihli, 2018/426 sayılı ve eki Cumhurbaşkanı Seçimi Geçici Aday listesi Resmi Gazete’nin 10 Mayıs tarihli, 30417 sayılı nüshasında yayımlanmış olup Cumhurbaşkanı Seçimi Geçici Aday listesine 11 Mayıs Cuma günü saat 17.00’ye kadar yapılan itirazlar Yüksek Seçim Kurulu’nca değerlendirilerek, itirazların reddine karar verildi.

Yapılan değerlendirme sonucu cumhurbaşkanı seçimi kesin aday listesi alfabetik sıralamayla; Doğu Perinçek, Meral Akşener, Muharrem İnce, Recep Tayyip Erdoğan, Selahattin Demirtaş ve Temel Karamollaoğlu’ndan oluştu.”

Kararda, adayların doğum tarihleri ve mezun oldukları üniversitelerin bilgileri de yer aldı.