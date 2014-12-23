Cumhurbaşkanlığı seçimi üçüncü tura kaldı



Yunanistan'daki cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci turunda yine bir sonuç çıkmadı.

Koalisyon hükümetinin adayı Stavros Dimas, gerekli çoğunluğu sağlayamadı. Oylamaya katılan 299 milletvekilinden sadece 168’i Dimas için “evet” oyu verdi. Adayların kazanabilmesi için en az 200 oy alması gerekiyordu.

Şimdi gözler 29 Aralık’ta yapılacak üçüncü tur seçimlerde. Üçüncü turda adayın kazanmak için 180 oy alması yeterli.

Dimas'a birinci turda 160 "evet" oyu verilirken 135 milletvekili çekimser kalmıştı.

Yunan anayasasına göre parlamento, 5 gün aralıklarla yapılan 3 tur oylama sonunda cumhurbaşkanı seçemezse meclis 10 gün içinde feshediliyor ve erken genel seçime gidiliyor.