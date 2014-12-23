T24 LogoT24 Logo
Dünya
Deutsche Welle

Cumhurbaşkanlığı seçimi üçüncü tura kaldı

Yunanistan'da, koalisyon hükümeti ve bazı bağımsız milletvekilleri tarafından desteklenen cumhurbaşkanı adayı Stavros Dimas, seçimin ikinci turunda da yeterli oyu alamadı.

23 Aralık 2014 17:15


Yunanistan'daki cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci turunda yine bir sonuç çıkmadı.

Koalisyon hükümetinin adayı Stavros Dimas, gerekli çoğunluğu sağlayamadı. Oylamaya katılan 299 milletvekilinden sadece 168’i Dimas için “evet” oyu verdi. Adayların kazanabilmesi için en az 200 oy alması gerekiyordu.

Şimdi gözler 29 Aralık’ta yapılacak üçüncü tur seçimlerde. Üçüncü turda adayın kazanmak için 180 oy alması yeterli.

Dimas'a birinci turda 160 "evet" oyu verilirken 135 milletvekili çekimser kalmıştı.

Yunan anayasasına göre parlamento, 5 gün aralıklarla yapılan 3 tur oylama sonunda cumhurbaşkanı seçemezse meclis 10 gün içinde feshediliyor ve erken genel seçime gidiliyor.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

ETİKETLER

YunanistanStavros DimasDimasAralıkWelle Türkçe AFP/dpa/AABS/TY

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

28 oyunculu Laz Kit filmini sadece 27 kişi izledi...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

İddia: "Lahiti çaktırmadan alın götürün" diyen AKP'li belediye başkanı videosu...

Sözcü yazarı Muratoğlu: Evlenmeyelere kayyum atanır mı, bekârlık vergisi getirilir...

Bakan Selçuk: Asgari ücret jestimiz 75 lira...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24