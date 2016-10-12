Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda görevli 3 polis 'FETÖ' üyesi iddiasıyla açığa alındı

Emniyet Teşkilatı’nda darbe girişimiyle suçlanan Gülen cemaatine yönelik yürütülen soruşturma Cumhurbaşkanlığı Sarayı’na uzandı. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın yakın koruma ekibinde görevli biri emniyet amiri 3 polis 'kripto FETÖ' suçlaması ile açığa alındı.

Sözcü gazetesinden Kamil Elibol'un haberine göre, 15 Temmuz darbe girişiminden sonra Muhafız Alayı Komutanı, Başyaver ile 4 yaverin tutuklandığı Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda “kripto” polislerin deşifresine yönelik düğmeye basıldı. Ankara Emniyeti Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Cumhurbaşkanlığı Koruma Daire Başkanlığı'nda görevli emniyet amiri ile polis memurlarının evinde arama yaptı. Bir başka soruşturmada da

Saray'da görevli polis memuru İ.E. ile daha önce geçici olarak Mamak Emniyet Müdürlüğü'ne atanan komiser yardımcısı S.K. yer aldı.

ByLock listesi

Öte yandan, Milli İstihbarat Teşkilatı'nın hazırladığı 20 bin kişilik “ByLock” listesinde adlarının geçtiği iddia edilen Emniyet Genel Müdürlüğü'nde görevli 3 daire başkanı ile 2 başkan yardımcısıyla ilgili şu ana kadar adli ya da idari bir işlem yapılmadığı öğrenildi. Stratejik birimlerde görev yapan ve haklarında ”Kripto FETÖ'cü” şüphesi bulunan üst düzey emniyet müdürleri ile ilgili tasarrufun önümüzdeki günlerde netleşeceği ifade edildi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun 40 il emniyet müdürünü kapsayan kararname ile EGM'de görevli 28 daire başkanına dönük görev değişikliği taslağına son şeklini verdiği öğrenildi. ByLock kullandıkları iddia edilen daire başkanları ve il emniyet mküdürlerinin önce görevden alınacakları daha sonra ise haklarında soruşturma açılacağı ileri sürüldü.