Cumhurbaşkanlığı Sarayı satışa çıkarıldı, Hürriyet açıklama yaptı

Hürriyet gazetesinin emlak sitesinde Atatürk Orman Çiftliği (AOÇ) arazisine yapılan Cumhurbaşkanlığı Sarayı için bir kişi 1 milyon dolara satış ilanı verdi. “Sahibinden AOÇ’de 1000 odalı lüks saray” denilen ilanda Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan adıyla bir yazı da yer aldı. Hürriyet gazetesi de bu ilan üzerine bir açıklama yaparak, “Büyük bir üzüntüyle karşıladığımız bu kötü niyetli saldırının peşini bırakmayacağız. Bu girişimin faillerinin tespit edilip cezalandırılması için gerekli bütün hukuki girişimleri yarın başlatıyoruz. Bu tür hadiselerin bir daha yaşanmaması için sistemle ilgili gerekli önlemler de ivedilikle alınacaktır” denildi.

Hürriyet gazetesinin emlak sitesi hurriyetemlak.com’da “Ak Saray” olarak bilinen Cumhurbaşkanlığı Sarayı satışa çıkarıldı.

“Sahibinden AOÇ’de 1000 odalı lüks saray” başlığıyla yer alan ilanda Cumhurbaşkanı Erdoğan adına bir mesaj yayınlandı. Mesajda şu ifadelere yer verildi:

"Evet değerli vatandaşlarım. Milli iradeyi hazmedemeyen bazı mihraklar, bu sarayı gündeme getirerek istismar ettiği için, zaten milletimin olan bu sarayı milletime satıyorum. Sistem kabul etmediği için yazamadım. Sarayımızın fiyatı 1 milyar Amerikan doları. Pazarlık payı var. Saray yerin altında 4, yerin üstünde 4 olmak üzere toplam 8 kat. Şimdilik 1000 odası var. Şu an yapılan kısımlarla oda sayısı 5000'i bulacak. Mahkeme yapımı durdurduğu için, şu an ruhsat yok. Ama yeni HSYK'nın atayacağı hakimler ile bu problem çözülecek.”

Hürriyet'ten açıklama

Hürriyet gazetesi ise bu ilanın ardından bir açıklama yayımladı. Yapılan açıklamada, “Kimliği belirlenemeyen kişiler, herkesin ilan girişi yapabildiği siteye Ankara Beştepe’deki Cumhurbaşkanlığı Sarayı ve Anıtkabir ile ilgili mesnetsiz, yakışıksız ifadelerin yer aldığı iki ilan girdi. İlanların ekran görüntüleri sosyal medyaya sızdırıldı” denildi.

hurriyet.com.tr’de yer alan açıklama şöyle:

“Sosyal medya üzerinden yapılan karalamalara dün bir yenisi eklendi. Türkiye’nin en büyük emlak sitesi hurriyetemlak.com’a uygunsuz iki ilan girilip sosyal medyaya sızdırıldı. Site editörlerinin hızla fark ettiği ilanlar kısa sürede yayından kaldırıldı.

Emlak ofisleri ve bireylerin emlak ilanları girebildiği Türkiye’nin en büyük emlak platformu olan hurriyetemlak.com, dün çirkin bir saldırının hedefi oldu. Kimliği belirlenemeyen kişiler, herkesin ilan girişi yapabildiği siteye Ankara Beştepe’deki Cumhurbaşkanlığı Sarayı ve Anıtkabir ile ilgili mesnetsiz, yakışıksız ifadelerin yer aldığı iki ilan girdi. İlanların ekran görüntüleri sosyal medyaya sızdırıldı.

Çok kısa sürede çıkarıldı

Çok kısa bir süre yayında kalan iki ilan, hurriyetemlak.com’un moderasyon ekibi tarafından hızla fark edilip yayından kaldırıldı. Bütün ilanların titizlikle incelendiğini belirten hurriyetemlak.com yetkilileri, konuyla ilgili olarak şu açıklamayı yaptı:

Hukuki girişim başlatıyoruz

“Büyük bir üzüntüyle karşıladığımız bu kötü niyetli saldırının peşini bırakmayacağız. Bu girişimin faillerinin tespit edilip cezalandırılması için gerekli bütün hukuki girişimleri yarın başlatıyoruz. Bu tür hadiselerin bir daha yaşanmaması için sistemle ilgili gerekli önlemler de ivedilikle alınacaktır. Kamuoyuna saygıyla duyururuz.”