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Cumhurbaşkanlığı Sarayı önünde piknik yapmak istediler, ama...

Saray önünde piknik yapıp top oynamak isteyen gruba, polis ve Cumhurbaşkanlığı korumaları izin vermedi

22 Haziran 2015 17:59

Ankara Büyükşehir Belediyesi Meclisi'nin Atatürk Orman Çiftliği arazisi içinde Başbakanlık hizmet binası olarak yapılan binanın Cumhurbaşkanlığı'na devredilmesi kararını protesto etmek isteyen bir grup, Cumhurbaşkanlığı Sarayı önüne yürüdü. Saray önünde piknik yapıp top oynamak isteyen gruba polis ve Cumhurbaşkanlığı korumaları izin vermedi. 

Doğan Haber Ajansı'ndan Tahsin Güner ve Muhammet Bayram'ın haberine göre, Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nın halka açık olduğunu belirten grup, kapı girişinde piknik yapıp top oynamak istediklerini iletti. Korumaların izin vermediği grup, yanlarında getirdikleri topu birbirlerine atıp top oynamaya başladı. Bunun üzerine eylemciler ile korumalar arasında gerginlik yaşandı.

Bir eylemcinin fotoğraf çekmesi sırasında elindeki makineyi almaya çalışan bir koruma, basın dışında kimsenin çekim yapamayacağını söyledi.

Korumaların müdahalesiyle grup buradan uzaklaştırıldı.

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