Cumhurbaşkanlığı Sarayı, bir yılda bin 300 konutun elektriğini tüketiyor

Cumhurbaşkanlığı Sarayı, 2019 yılında kullanılmak üzere 2 milyon 600 bin kilovatsaatlik elektrik alımı ihalesi açtı. Külliye'nin tek başına bir yıllık elektrik tüketimi bin 300 konutun elektrik tüketimine eşit.

Cumhuriyet'ten Nurcan Gökdemir'in haberine göre

Elektronik Kamu Alımları Platformu’nda yayımlanan ilanla Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu tarafından belirlenen serbest tüketici limitine göre serbest tüketici kapsamına giren Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı’na ait bir adet abonelik için 2019 yılında kullanılmak üzere 2 milyon 600 bin kilovattsaat (kWh) elektrik enerjisinin serbest piyasadan satın alınması için ihale açıldı.

Makama orta gerilim

Başkanlık Hizmet Binasının bedeli daha yüksek olan sanayi kuruluşları ve işletmelerin kullandığı “Orta Gerilim”den enerji alacağı da şartnamede belirtildi.

İhale şartnamesinde tüketim birimlerine verilen ve tüketim birimlerinden alınan tüm bilgilerin özel ve gizli olduğu bildirildi. Bu bilgilerin yayılamayacağı ve sözleşme sona erse bile gizlilik yükümlülüğünün beş yıl süreceği hüküm altına alındı.

1300 abonenin harcaması

Türkiye’de son açıklanan rakamlara göre 28 milyon dolayındaki abone yıllık 55 milyar kilovattsaat elektrik tüketiyor. Bir hanenin ortalama 200 kilovattsaat elektrik tükettiği dikkate alındığında Cumhurbaşkanlığı Sarayı’nın tek başına tükettiği elektrik miktarı, çok sayıda büyük ilçedeki konut sayısı kadar olan bin 300 konutun tüketim harcamasını ifade ediyor.