Cumhurbaşkanlığı Sanat Ödülleri sahiplerini buldu

T24 - Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülleri'nin bu yılki sahipleri belli oldu. Tarih dalında ödül Cemal Kafadar'ın, resim dalında Ergin İnan'ın oldu. Kültür Sanat Kurumu ödülü ise İstanbul Modern'e gitti.

Ödüllerin yeni sahipleri Cumhurbaşkanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamayla duyuruldu

Tarih ödülü, Cemal Kafadar'a Osmanlı tarihiyle ilgili yaptığı araştırmalar ve ulaştığı özgün yorumları nedeniyle verildi.

Ressam Regin İnan ise modern ve evrensel sanatla geleneksel sanatı sentezleme başarısı nedeniyle ödüle layık görüldü.

Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün de geçen hafta gezdiği 'Orijinal Vücut Dünyası' sergisinin yer aldığı İstanbul Modern ise uluslararası sergi ve etkinliklere ev sahipliği yaptığı için ödül aldı.

Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülleri için tören tarihi daha sonra duyurulacak.



