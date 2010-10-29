T24 LogoT24 Logo
Kültür-Sanat

Cumhurbaşkanlığı Sanat Ödülleri sahiplerini buldu

Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülleri'nin bu yılki sahipleri belli oldu.

29 Ekim 2010 03:00

T24 - Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülleri'nin bu yılki sahipleri belli oldu. Tarih dalında ödül Cemal Kafadar'ın, resim dalında Ergin İnan'ın oldu. Kültür Sanat Kurumu ödülü ise İstanbul Modern'e gitti.

Ödüllerin yeni sahipleri Cumhurbaşkanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamayla duyuruldu

Tarih ödülü, Cemal Kafadar'a Osmanlı tarihiyle ilgili yaptığı araştırmalar ve ulaştığı özgün yorumları nedeniyle verildi.

Ressam Regin İnan ise modern ve evrensel sanatla geleneksel sanatı sentezleme başarısı nedeniyle ödüle layık görüldü.

Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün de geçen hafta gezdiği 'Orijinal Vücut Dünyası' sergisinin yer aldığı İstanbul Modern ise uluslararası sergi ve etkinliklere ev sahipliği yaptığı için ödül aldı.

Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülleri için tören tarihi daha sonra duyurulacak.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Ali Babacan: Memlekete baktıkça içim kan ağlıyor, yeni bir tek...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Kayseri'de yolcu otobüsü devrildi 23 yaralı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Dilipak: Senaryoya göre AK Parti BOP ile zaten aynı projenin...

Fethullah Gülen'den özür dilemeyen gazeteciye hapis cezası...

Kulis: Erdoğan 'asla' demişti; MHP'nin af paketi için formül aranıyor...

Erdoğan'dan İmamoğlu'na Kanal İstanbul tehdidi...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24