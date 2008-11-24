Cumhurbaşkanlığı Ödülleri 4 Aralık'ta

Cumhurbaşkanlığı Basın Merkezinden yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün, edebiyat dalında Yaşar Kemal, mimari dalında Turgut Cansever, müzik dalında da Dr. Alaeddin Yavaşca'ya 2008 yılı Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödüllerinin verilmesini uygun gördüğü anımsatıldı.



Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülleri, Türk kültür ve sanat yaşamına önemli katkılarda bulunan, Türk kültür ve sanatının yücelmesi için çalışan Türk vatandaşı ve yabancı uyruklu kişilerle kurumlara, "devlet adına onurlandırmak ve özendirmek" amacıyla "Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülü Yönetmeliği" uyarınca veriliyor.