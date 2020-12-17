Cumhurbaşkanlığı'ndan "üniversiteler fuhuş yuvası" diyen Prof. Sofuoğlu'na tepki

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Sakarya Üniversitesi Tarih Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ebubekir Sofuoğlu'nun üniversiteler için "fuhuş evleri" ifadesini kullanmasına tepki gösterirken, "Üniversitelerimiz araştırma, öğretim ve topluma hizmet merkezlerimizdir. Gençlerimiz ise göz bebeklerimizdir" dedi. Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da, Sofuoğlu hakkında soruşturma başlatılmasını memnuniyetle karşıladığını dile getirdi.

Üniversiteler için "fuhuş evleri" ifadelerini kullanan Prof. Dr. Ebubekir Sofuoğlu'na İletişim Başkanı Altun'dan ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın'dan da tepki geldi.

Twitter hesabından açıklama yapan Altun, "Üniversitelerimiz araştırma, öğretim ve topluma hizmet merkezlerimizdir. Gençlerimiz ise göz bebeklerimizdir. Cumhurbaşkanımızın liderliğinde yükseköğretim alanında aldığımız muazzam mesafe üniversitelerimize, gençlerimize verdiğimiz değerin bir yansımasıdır" ifadesini kullandı.

Kalın da, Twitter'dan Sakarya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fatih Savaşan'ın, gerekli işlemlerin yapılacağı açıklamasını alıntılayarak, "Üniversitelerimizi zan altında bırakan kerih ve sakil açıklamayla ilgili gereken işlemlerin yapılacak olmasını memnuniyetle karşılıyoruz" yazdı.

Ne olmuştu?

Sakarya Üniversitesi Tarih Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ebubekir Sofuoğlu, Akit TV canlı yayınında üniversiteler için "Sayın Cumhurbaşkanımız da vurguladı. Neredeyse fuhuş evleri” ifadelerini kullanmıştı.

Stüdyodaki konuklar ise Sofuoğlu’na sözlerine “Hocam yapmayın. Biraz ağır oldu” karşılığını vermişti. Sofuoğlu ise bunun üzerine “Gelin ben sizi gezdireyim. Siz nerede yaşıyorsunuz” demişti.

Sofuoğlu’nun sözleri kamuoyunda da kısa sürede tepki çekmişti.

Sakarya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fatih Savaşan, Sofuoğlu hakkında soruşturma başlatılacağını açıklamıştı.

Rektör Savaşan sosyal medya hesabından konu ile ilgili "Üniversitemiz Öğretim Üyelerinden Prof. Dr. Ebubekir Sofuoğlu’nun ulusal bir kanalda yapmış olduğu açıklamaların kabul edilmesi ve hoş görülmesi hiçbir şekilde mümkün değildir. Söz konusu konuşma ile ilgili gerekli işlemler yapılacaktır" açıklamasını yapmıştı.